Fiera di Roma | dall' 8 novembre ' RomaExpoSalus and Nutrition'

Made in Italy - presentata a Roma la 53esima Fiera del tartufo di Acqualagna : Roma Più di 50 appuntamenti tra eventi, spettacoli, degustazioni, stand gastronomici, cooking show e la scuola di cucina per bambini. È questo e molto altro la 53esima fiera nazionale del tartufo bianco di Acqualagna , presentata ieri sera ...

Maker Faire Rome dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Roma : Maker Faire è il più conosciuto e straordinario spettacolo al mondo sull’innovazione, un evento per tutta la famiglia ricco di invenzioni e creatività che celebra la cultura del “fai da te” nel settore tecnologico alla base del “movimento Maker s”. È il luogo dove Maker e appassionati di ogni età e background si incontrano per presentare i propri progetti e condividere le proprie conoscenze e scoperte. Maker Faire è nata nel 2006 nella zona di ...

Fiera di Roma punta sullo spazio : La Fiera di Roma apre all’economia dello spazio. E lo fa con un accordo strategico, in vista della realizzazione di New Space Economy European Expoforum 2019, il primo forum europeo dedicato allo sviluppo globale di progetti e tecnologie derivanti dall’industria spaziale, in programma in Fiera Roma a dicembre 2019. A Brema, nel corso della 69ma edizione del Congresso astronautico internazionale, Fiera Roma e Fondazione E. Amaldi siglano ...