Fedez si è cancellato da Instagram? Il suo account è completamente vuoto

: @LauraAlemaCogo Che poi news dell'ultimo minuto: Fedez ha chiuso il suo account IG e MasterChef cancellato il tweet… - AlicePozzan : @LauraAlemaCogo Che poi news dell'ultimo minuto: Fedez ha chiuso il suo account IG e MasterChef cancellato il tweet… - FelixBane : Frivolezze time: Fedez ha cancellato/sospeso il suo account di Instagram - _DAGOSPIA_ : FEDEZ SI E' CANCELLATO DA INSTAGRAM - DOPO LE POLEMICHE PER IL PARTY AL SUPERMERCATO HA... -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Dopo la polemica scoppiata sui social per la festa di compleanno a sorpresa al Carrefour,hail suo. Alle 16.35 di martedì 23 ottobre infatti, il suo profilo, che conta 7,1 milioni di followers, appariva: niente più foto con il piccolo Leone né con la moglie Chiara Ferragni, c’è solo la scritta “nessun post”. E se si prova a cercarlo nella versione desktop diappare addirittura “utente non trovato”. Al momento è ancora attivo invece il suo profilo Twitter, ma non si sa se gli toccherà la stessa sorte. Ancora non si conoscono i motivi che hanno spinto il rapper a cancellare il suo profiloné se si tratti di una decisione definitiva, quel che è certo è che questa decisione è stata presa dopo le critiche arrivategli da molti fan che si sono detti “indignati” per quando ...