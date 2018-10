Fedez | il gesto dopo la polemica del party al supermercato Ma il rapper ci ripensa

caffeinamagazine

(Di martedì 23 ottobre 2018) Il polverone sollevato attorno alla festa a sorpresa diassume dimensioni sempre più considerevoli. Nonostante le scuse diffuse via social dalle polemiche hanno investito il giudice di X Factor e l’influencer Chiara Ferragni. Si è trattato, in realtà, di una sorpresa, organizzato dalla moglie e dalla madre nell’insolita location di un. Non tutto, però è andato come sperato.preso dall’euforia ha gettato a terra della lattuga ed ha preso a calci un panettone, mentre i suoi amici sono andati un po’ oltre ed alcune bottiglie di vino sono andate in frantumi. Sui social si è scatenato il caos e i neo sposini hanno chiesto scusa a tutti. La risposta dinon si è fatta attendere: ”Tutti quelli che si sono sentiti indignati, sappiate che la spesa e il cibo domani verranno donati ai più bisognosi”, ha detto in alcune Stories di ...