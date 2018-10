Fedez-Ferragni | compleanno con polemica al supermercato

Fedez e Chiara Ferragni - compleanno amaro : la festa a sorpresa nel supermercato è un boomerang social : 29 candeline bollenti per Fedez, che si è trovato costretto ad interrompere la propria festa di compleanno a causa dell'indignazione social che ha montato nelle ore del suo festeggiamento. Procediamo con ordine: per il compleanno del rapper la fidanzata e influencer Chiara Ferragni gli ha organizzato una festa a sorpresa all'interno del punto vendita di una nota catena di supermercati francesi. Le regole? Gli invitati potevano ...

Fedez – Ferragni - la festa di compleanno al Carrefour scatena le polemiche : “Schiaffo alla povertà”. Il rapper : “Indignatevi anche per Masterchef” : Balli con le banane, corse nei carrelli, lattuga e panettoni lanciati in aria, “Ceskiello” che fa il karaoke, Chiara Ferragni ricoperta di finocchi e pomodori e la mamma di Fedez che mangia bastoncini di frutta confezionata. Questo e tanto altro è successo alla festa a sorpresa al Carrefour di Citylife, a Milano, organizzata per festeggiare il 29esimo compleanno del rapper. Tantissimi gli ospiti presenti tra vip e amici storici, ...

La festa di compleanno di Fedez e Ferragni al supermercato diventa un caso - scuse in lacrime e carità : “Niente sprechi - doniamo ai poveri” : È diventata subito un caso la festa di compleanno di Fedez organizzata dalla moglie Chiara Ferragni: un party a sorpresa in un supermercato Carrefour a CityLife a Milano, nel giorno della conferenza stampa di X Factor 12, si è trasformato in un boomerang sui social per la coppia di influencer. Come sempre tutto è stato raccontato nei dettagli da Fedez e dalla Ferragni sui loro profili Instagram, gli stessi che hanno veicolato le immagini del ...

Fedez mostra la sua nuova Lamborghini su Instagram. E Chiara Ferragni reagisce così : Fedez ha compiuto da pochi giorni 29 anni e si è concesso un regalo che non poteva passare inosservato. Con i followers su Instagram ha condiviso il momento in cui è andato ad...

Ferragni o Fedez - chi guadagna di più? Ecco le entrate : I guadagni di Fedez e della Ferragni possono essere spaventosi se si considera anche che la coppia ha diversificato gli investimenti riuscendo sempre, come si dice, a "cadere bene"Nonostante la sua reticenza nei confronti del matrimonio, come riportato in un articolo di qualche anno fa, alla fine Fedez ha sposato la fashion blogger più famosa d'Italia. Un matrimonio che, secondo le stime di Launchmetrics, le aziende che hanno orbitato intorno ...