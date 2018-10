Fedez fa il party al supermercato E scatena la bufera per gli sprechi

Chiara Ferragni e Fedez sotto un cielo di stelle : il party di nozze : Dopo quella cerimonia lì – dimostrazione di promesse infinite e importanti, romantica sotto archi di rose bianche, al tramonto, in abiti da sogno, davanti alla famiglia e agli amici più cari, – a Chiara Ferragni e Fedez, adesso i marito e moglie più social d’Italia (insieme fanno 20 milioni), non poteva rimanere che festeggiare. Così hanno fatto. Sempre a Dimora delle Balze, sempre a una ventina di chilometri da Noto, sempre ...

Matrimonio Chiara Ferragni-Fedez - la diretta della giornata : dopo il party a Palazzo Nicolaci - la sposa arriva alla Dimora delle Balze – FOTO E VIDEO : Il conto ala rovescia è partito. Da giorni ormai non si parla d’altro che del Matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, che ieri sera hanno salutato tutti i loro ospiti con una grande festa di benvenuto a Palazzo Nicolaci. Ma è oggi il grande giorno: dopo i balli con gli amici, i due sposi si sono salutati, come vuole la tradizione. Chiara è già arrivata alla Dimora delle Balze, la location scelta per le nozze, fresca e sorridente ...

The Ferragnez – Matrimonio Chiara Ferragni-Fedez : a Noto il party di benvenuto per gli ospiti [FOTO e VIDEO] : Le prime emozioni della prima giornata di festeggiamenti per il Matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez: The Ferragnez in festa a Noto tra musica e discorsi commoventi E’ tutto pronto a Noto per le nozze dell’anno. Chiara Ferragni e Fedez si diranno si oggi, 1 settembre, in Sicilia. Tutti gli invitati della famosissima coppia, che ieri nelle storie Instagram del rapper italiano ha tenuto incollati 2 milioni di fan, sono arrivati ...

Ferragni e Fedez oggi sposi a Noto : il party è già iniziato - foto - : La proposta all'Arena di Verona Dopo la < a href='http://www.consumatrici.it/08/05/2017/sentimenti/cronaca-rosa/000102435/Fedez-sul-palco-di-verona-ottiene-un-facile-e-commosso-si-da-chiara-Ferragni'>...

Fedez e l'addio al celibato - pigiama party tutto al maschile : coppe di champagne e ping pong in casa : Un addio soft al mondo degli scapoli, prima di volare a Noto per le nozze. Back home Un post condiviso da Fedez , @Fedez, in data: Ago 27, 2018 at 3:36 PDT

Fedez - ultime ore da scapolo (con tanto di pigiama party) : Quando Chiara Ferragni non c’è, Fedez e gli amici ballano. A poche ore dal fatidico sì, infatti, il rapper ha deciso di organizzare un pigiama party nella loro casa milanese, nel quartiere di CiyLife, sfruttando l’assenza della futura moglie, già a Noto per organizzare gli ultimi dettagli in vista del matrimonio. Così, dopo una serata tra giri in macchina e un pomeriggio-amarcord riguardando vecchi video, il cantante ha scelto di trascorrere la ...