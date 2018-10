Fedez e la festa al supermercato | Selvaggia Lucarelli | «Perso ogni contatto con la realtà»

Fedez – Ferragni - la festa di compleanno al Carrefour scatena le polemiche : “Schiaffo alla povertà”. Il rapper : “Indignatevi anche per Masterchef” : Balli con le banane, corse nei carrelli, lattuga e panettoni lanciati in aria, “Ceskiello” che fa il karaoke, Chiara Ferragni ricoperta di finocchi e pomodori e la mamma di Fedez che mangia bastoncini di frutta confezionata. Questo e tanto altro è successo alla festa a sorpresa al Carrefour di Citylife, a Milano, organizzata per festeggiare il 29esimo compleanno del rapper. Tantissimi gli ospiti presenti tra vip e amici storici, ...

La festa di compleanno di Fedez e Ferragni al supermercato diventa un caso - scuse in lacrime e carità : “Niente sprechi - doniamo ai poveri” : È diventata subito un caso la festa di compleanno di Fedez organizzata dalla moglie Chiara Ferragni: un party a sorpresa in un supermercato Carrefour a CityLife a Milano, nel giorno della conferenza stampa di X Factor 12, si è trasformato in un boomerang sui social per la coppia di influencer. Come sempre tutto è stato raccontato nei dettagli da Fedez e dalla Ferragni sui loro profili Instagram, gli stessi che hanno veicolato le immagini del ...

Matrimonio Ferragni-Fedez : la mamma di Chiara era la fatina della festa : In azzurro cielo come la fata turchina, abito cucito per lei da Alberta Ferretti, incedere elegante e movimenti aggraziati portava il piccolo principe Leone al rito civile dei genitori, gli adesso signori Chiara e Fedez Ferragnez. Una scena, l’ingresso di Marina Di Guardo, la madre di Chiara Ferragni, alla Dimora Delle Balze, che sembrava appartenere a una favola ...

