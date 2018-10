Fedez e Chiara Ferragni | compleanno amaro | la festa a sorpresa nel supermercato è un

Fedez - compleanno al supermercato con Chiara Ferragni/ Video - agli indignati : "Mi sta sul c*lo passare per..." : Solo Chiara Ferragni e Fedez potevano festeggiare un compleanno tra gli scaffali e i reparti di un supermercato e anche questa volta sono riusciti a indignare i fan tra sprechi e battutine(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 12:15:00 GMT)

Fedez UBRIACO E IN MUTANDE / Il video di Chiara Ferragni e il crocifisso di Topolino scatenano la polemica : Chiara Ferragni ha condiviso fra le sua storie di Instagram un video su FEDEZ, seduto in terra e senza pantaloni: "È appena caduto da quanto è UBRIACO..."(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 21:35:00 GMT)

Chiara Ferragni e Fedez : Leone operato a un orecchio : Chiara Ferragni e Fedez sono volati negli Stati Uniti per festeggiare il ventinovesimo compleanno del rapper, ma anche per permettere al piccolo Leone di liberarsi di una piccola problematica presente sin dalla nascita. Come riportano entrambi i genitori, attraverso la piattaforma di Instagram, il bambino è stato sottoposto a un intervento non invasivo e di rapida soluzione. L'operazione, avvenuta al Children"s Hospital di Los Angeles, ha ...

Fedez e Chiara Ferragni : Leone operato per un problema all’udito : Tanta paura e un’operazione che alla fine è andata bene. Fedez e Chiara Ferragni raccontano su Instagram il problema all’udito di Leone, risolto con un piccolo intervento che però ha creato grande apprensione. Il primogenito della coppia, nato lo scorso marzo, è stato ricoverato al Children’s Hospital di Los Angeles, dove i medici l’hanno aiutato a risolvere un problema che poteva rivelarsi molto grave. Sin dalla nascita ...

