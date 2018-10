Fca | +3% | mercato promuove vendita Marelli Mediobanca | ' Rende Gruppo con più appeal in

BORSA ITALIANA OGGI/ Enel a +3 - 2% - Fca a +2 - 6% (16 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un rialzo più convinto rispetto a quello di ieri. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:41:00 GMT)

Fca - boom di vendite in UE a luglio - +17 - 2% - e agosto - +38 - 9% - . Cumulato otto mesi +3%. Jeep e Alfa sempre sugli scudi : TORINO - Il gruppo Fca ha venduto nell'Europa dei 28 più Paesi Efta 92.816 auto a luglio , +17,2%, e 73.259 in agosto , +38,9,. Negli otto mesi le immatricolazioni sono 763.253, il 3% in...

Fca - vendite in Europa +38 - 9% in agosto : Roma, 19 set., askanews, - Mesi estivi a gonfie vele per le vendite del gruppo Fca in Europa con una performance superiore a quella media del mercato. Ad agosto le immatricolazioni Fca segnano un ...