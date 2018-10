Fattori di rischio di sclerosi multipla | obesità in età infantile-adolescenziale

fondazioneserono

: RT @EliLillyItalia: I fattori di rischio: i rischi che puoi mitigare. - LuisaPozzoni : RT @EliLillyItalia: I fattori di rischio: i rischi che puoi mitigare. - 7nini80 : RT @EliLillyItalia: I fattori di rischio: i rischi che puoi mitigare. - AnnaVizzari : RT @Altroconsumo: L’eccesso di #zucchero nella #dieta è uno dei fattori cruciali per il rischio #sovrappeso e #obesità, da tempo denunciati… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Laè una malattia infiammatoria autoimmune che colpisce il sistema nervoso centrale provocando degenerazione della mielina e dei neuroni. L’eziologia, tuttora sconosciuta, è multiale e vede coinvoltigenetici e ambientali. Tra questi ricordiamo le infezioni, l’esposizione al fumo di sigaretta, bassi livelli di vitamina D e l’1. Quest’ultima in particolare è stata recentemente oggetto di numerosi studi e verrà discussa in seguito. L’è un problema sanitario contemporaneo; negli Stati Uniti, per esempio, circa il 35% degli adulti è obeso. Inoltre, negli ultimi anni la frequenza diè notevolmente aumentata nei bambini e negli adolescenti. E proprio l’in questa fascia di età è stata associata a un aumentatodi sviluppare la2. Nelle due coorti del Nurses’ Health Study che prevedeva l’osservazione ...