FAO | investimenti privati e pubblici possono porre fine alla fame e alla povertà

meteoweb.eu

(Di martedì 23 ottobre 2018) Glinon sono sufficienti a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, istituzioni per lo sviluppo e istituzioni finanziarie internazionali devono collaborare in modo più strategico per fare leva sugli. Questo il messaggio emerso dal Global Forum di oggi che ha accolto oltre 200 tra investitori, leader aziendali, rappresentanti di istituzioni multilaterali per lo sviluppo, decisori politici e governativi africani, asiatici, europei e delle Americhe. Il Forum è sostenuto dall’Unione Europea e organizzato dBanca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) e dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO). Stime FAO indicano che saranno necessarie risorse aggiuntive fino a 265 miliardi di dollari perentro il 2030, cifra che rappresenta ...