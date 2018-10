F1 | Wolff non ha dubbi | “se Vettel non avesse sbagliato ad inizio gara | avrebbe vinto il

F1 - Wolff non si fida delle Ferrari : “ci manca velocità in rettilineo - sarà difficile difenderci da loro” : Il team principal della Mercedes ha parlato del duello con la Ferrari ad Austin, sottolineando che sarà complicato tenere dietro le Rosse Lewis Hamilton non sbaglia un colpo in qualifica, ottenendo la pole position anche ad Austin. Il pilota della Mercedes tiene a bada le due Ferrari di Vettel e Raikkonen, con il tedesco che dovrà però partire quinto per la penalità ricevuta venerdì. photo4/Lapresse Posizione ideale per il britannico, a ...

F1 Austin - Wolff : «Non escludo ordini di scuderia - anche se non mi piacciono» : Austin - Lewis Hamilton deve vincere ad Austin, e sperare che Sebastian Vettel non arrivi in seconda posizione, per centrare il suo quinto titolo mondiale già negli Usa. La penalizzazione di tre ...

Wolff come il Trap : non dire gatto… : Anche se in Giappone Lewis Hamilton si è aggiudicato il primo match point del 2018, il team boss Toto Wolff continua a dire che i giochi non sono ancora chiusi, anche se così sembrerebbe, dato che l’inglese potrebbe già avere la certezza matematica del Titolo il prossimo weekend ad Austin e ha quindi già una […] L'articolo Wolff come il Trap: non dire gatto… sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

F1 - Toto Wolff : “Il motore Ferrari resta un riferimento ma non ha fatto più la differenza” : Mondiale di Formula Uno 2018 andato in archivio? Sembrerebbe proprio di sì. Non ditelo però a Toto Wolff, direttore di Mercedes Motorsport, che, nonostante un Lewis Hamilton a +67 su Sebastian Vettel nella graduatoria riservata ai piloti e un vantaggio di 78 lunghezze in quella costruttori, non vuol mollare neanche di un centimetro la concentrazione. Sarà anche questa la mentalità vincente che ha consentito alle Frecce d’Argento di mettere ...

F1 - Wolff prova a evitare il fuoco delle critiche : “se non lo avessimo fatto saremmo stati degli idioti…” : Il team principal della Mercedes ha spiegato i motivi dell’ordine di scuderia dato a Bottas, costretto a cedere la prima posizione a Hamilton Un ordine di scuderia bello e buono, che permette a Lewis Hamilton di vincere il Gp di Russia e guadagnare altri dieci punti su Sebastian Vettel, terzo al traguardo. photo4/Lapresse A pagarne le conseguenze è Valtteri Bottas, privato di un successo che avrebbe senza dubbio meritato per quanto ...

F1 - Wolff non si fida della Ferrari : “la strategia sarà fondamentale - incrociamo le dita” : Il team principal della Mercedes ha parlato della strategia da attuare nel corso del Gp di Sochi, sottolineando come c’è bisogno di fare una buona partenza Primo e secondo, Bottas e Hamilton dominano le qualifiche del Gp di Sochi e oggi si piazzeranno davanti a tutti sulla griglia di partenza. Risultati esaltanti per la Mercedes, impegnata adesso ad approntare la giusta strategia di gara per evitare il colpo di coda della ...

F1 - Wolff smonta le critiche : “Hamilton distratto dai suoi viaggi? Non credo - a Singapore ha spazzato tutti via” : Il team principal della Mercedes ha spento le illazioni su Hamilton, sottolineando come non sbagli un colpo nonostante i suoi lunghi viaggi Le critiche montano, Hamilton però non se ne cura. E vince, senza soluzione di continuità. I suoi lunghi viaggi restano sempre sotto i riflettori, nonostante il britannico continui a trionfare su tutti i circuiti del mondo. Photo4/LaPresse Sulla questione è intervenuto anche Toto Wolff, che ha espresso ...

Wolff : “Il calendario F1? Non più di 16 GP” : Secondo Toto Wolff la F1 dovrebbe considerare di diminuire il numero di gare in calendario. Di recente il presidente FIA Jean Todt ha detto di supportare l’intenzione di Liberty Media di portare il numero di gare a 23 nel prossimo futuro. Ma il boss Mercedes pensa invece che bisognerebbe tornare al massimo a 15 o […] L'articolo Wolff: “Il calendario F1? Non più di 16 GP” sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

F1 - Wolff dà speranza alla Ferrari : “il Mondiale è ancora lungo - non è ancora detta l’ultima parola” : Il team principal della Mercedes ha espresso la propria soddisfazione per la vittoria ottenuta a Singapore, ma ha sottolineato come il Mondiale non sia chiuso La Mercedes vola, ma per la Ferrari c’è ancora speranza. Ne è convinto Toto Wolff che, nonostante il vantaggio nella classifica piloti e in quelli Costruttori, ha sottolineato come il duello con il Cavallino andrà avanti fino ad Abu Dhabi. Photo4/LaPresse Il team principal del ...

F1 - Wolff non sta nella pelle : “la pole di Hamilton? E’ stato il giro più incredibile che abbia mai visto” : Il team principal della Mercedes ha commentato lo stratosferico giro di Hamilton, riuscito a prendersi una clamorosa pole a Singapore Una prestazione pazzesca, un giro stratosferico quello compiuto da Hamilton a Singapore, utile per prendersi la pole position davanti a Verstappen e Vettel. Photo4/LaPresse Il britannico lascia le briciole ai suoi avversari, chiudendo i giochi già al primo tentativo della Q3, rendendo quasi una passerella il ...

F1 – Le precarie condizioni di salute non fermano Lauda - Wolff svela : “mi ha chiesto di bombardarlo” : Il team principal della Mercedes ha parlato delle condizioni di Niki Lauda, svelando un piccolo retroscena sulle richieste dell’ex pilota austriaco Niki Lauda continua il proprio percorso di recupero dopo il trapianto di polmoni, resosi necessario per il peggiorare delle sue condizioni di salute. LaPresse/Photo4 L’ex pilota austriaco manca dal box Mercedes ormai da parecchio tempo, e difficilmente apparirà nel paddock da qui ...

F1 - Wolff - Mercedes - : «Non è giusto criticare Vettel» : TORINO - ' Non sono completamente neutrale, chiaramente. Ma per me Lewis è il miglior pilota degli ultimi anni. Ciò nonostante trovo le critiche a Vettel non del tutto giuste. Se è possibile vincere, ...

F1 - Toto Wolff e quelle picconate alla sua credibilità : “ordini di scuderia? Non mi piacciono e fanno male allo sport” : Il team principal della Mercedes continua a condannare gli ordini di scuderia nonostante i fatti di Monza Toto Wolff non vuole saperne di dire la verità, continuando a portare avanti la propria tesi che condanna gli ordini di scuderia. Photo by Miguel MEDINA / AFP Il team radio rivolto a Bottas durante il Gp di Monza sconfessa però chiaramente il team principal della Mercedes, apparso alquanto adirato davanti alle domande dei media subito ...