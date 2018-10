F1 | simpatico siparietto tra Hamilton e Raikkonen in conferenza stampa | Kimi e

sportfair

(Di martedì 23 ottobre 2018) Nel corso delladi Austin,edsi sono resi protagonisti di une Lewis, seduti uno di fianco all’altro nel corso delladel Gp di Austin. Primo il finlandese e terzo il britannico, entrambi felici ma per motivi diversi: la vittoria ritrovata dopo cinque anni per Iceman e l’ennesimo mattoncino verso il quinto titolo per il driver della Mercedes. Sfruttando una domanda posta da un giornalista, il campione del mondo in carica ha elogiatoper il suo rendimento, altissimo nonostante la sua età. I due hanno poi scherzato sui festeggiamenti per i 40 anni del finlandese, con quest’ultimo che ha promesso adi invitarlo alla festa. Lewis: I think’s given me a lot of confidence, so that I can keep getting better. He’s 38? 39?: 39. Next year 40, so… ...