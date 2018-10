F1 | la Ferrari pensa a Robert Kubica come test driver della prossima stagione

F1 - GP Giappone 2018 : la Ferrari cerca riscatto ma la Mercedes è volata via. Il Cavallino pensa già alla prossima stagione? : Il weekend del Gran Premio del Giappone di Formula Uno è ormai alle porte e tutti i team del circus sono volati nel Sol Levante negli ultimi giorni per preparare al meglio il diciassettesimo round della stagione 2018. La Ferrari si presenta a Suzuka nel momento peggiore della sua annata, con il morale sotto i tacchi e con un Mondiale che sembra ormai essere sfumato quasi definitivamente dopo la netta sconfitta subita in Russia. La Mercedes ...

Formula 1 - le Mercedes dominano il Gp di Russia. E alla Ferrari non resta che pensare al 2019 : La Ferrari ormai rincorre chiaramente la Mercedes che indisturbata si sta involando verso l’ennesimo titolo iridato costruttori e piloti. Le cause che hanno portato a questo ribaltamento dei valori in campo sono difficili da individuare e possiamo solo ipotizzare quanto sia accaduto all’interno dei due team che si sono dati battaglia, almeno fino a Monza, ad armi pari. Una delle cause che, secondo alcuni, avrebbe portato alla perdita di ...

Russia : i piloti Ferrari pensano alle opportunità in gara : Al termine delle qualifiche i piloti della Ferrari Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno ottenuto rispettivamente la 3° e 4° posizione. Entrambi hanno utilizzato due set di hypersoft durante il Q3, ma sono riusciti a passare il Q2 con le option (ultrasoft), con cui partiranno domani, potendo così contare su un primo stint più lungo […] L'articolo Russia: i piloti Ferrari pensano alle opportunità in gara sembra essere il primo su ...

F1 - Leclerc pensa al presente : "La Ferrari? E' tutto ancora lontano" : "Devo concentrarmi sulle gare che restano con l'Alfa-Sauber. A Giovinazzi e Raikkonen lascio una macchina cresciuta tanto"

F1 - Budkowski ridimensiona la Renault : “ridicolo pensare di poter lottare a breve con Ferrari e Mercedes” : Nonostante la crescita della Renault, il direttore tecnico della scuderia di Enstone non crede che il gap con Ferrari e Mercedes possa essere ricucito in poco tempo Mercedes, Ferrari e Red Bull restano al momento imprendibili per gli altri, costretti a lottare tra di loro per accaparrarsi il quarto posto della classifica Costruttori. AFP/LaPresse La Renault è una delle candidate principali, vista la crescita esponenziale avuta negli ultimi ...

Sampdoria-Inter 0-1 : al Ferraris un palo e tre gol annullati - alla fine ci pensa Brozovic [FOTO] : 1/9 Foto LaPresse ...