F1 | Charlie Whiting punge Vettel | “la penalità in griglia ad Austin? Impossibile non

(Di martedì 23 ottobre 2018) Il Direttore di Gara ha parlato dopo il Gp di, soffermandosi sullainflitta adopo la prima sessione di libere Il week-end dipersi è rovinato sin dal venerdì, quando il tedesco ha subito unadi tre posizioni inper non aver rallentato in regime di bandiere rosse. photo4/Lapresse Una sanzione costata poi il quinto posto al pilota della Ferrari, giunto dopo varie vicissitudini al traguardo in quarta posizione. Interrogato da Motorsport.com sulla questione,ha espresso il proprio punto di vista: “penso che sia meglio avere una regola dura e chiara, perché ci viene chiesto continuamente quanto debbano rallentare. E’ un limite chiaro ed è una cosa facile da seguire, penso che sia stato solo un errore di guida. Abbiamo avuto tre casi in cui i piloti non si sono attenuti a questo, uno di loro è stato un ...