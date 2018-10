F1 | Briatore a gamba tesa sulla Ferrari | parole durissime anche nei confronti di Vettel

sportfair

(Di martedì 23 ottobre 2018) L’imprenditore italiano ha parlato del Mondiale di Formula 1, sottolineando come sia stata laa perderlo “La gestione del murettoe Sebastiansono riusciti a buttare al vento un mondiale praticamente vinto“. Sono ledi Flavio, ex team manager di Benetton e Renault in F1,stagione 2018 che a 3 Gp dalla conclusione vede Lewis Hamilton con 70 punti di vantaggio su. Photo4/LaPresse “Quest’anno laha avuto la macchina migliore per gran parte della stagione – aggiungeall’Adnkronos – ma gli errori della scuderia di Maranello e del pilota hanno spianato la strada alla Mercedes e a Hamilton che si è confermato un driver eccellente. Pensoche la morte di Marchionne abbia inciso, visto che finché era in vita parlava lui e gli altri eseguivano gli ordini, ora parlano ...