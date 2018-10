Khashoggi - telefonata Erdogan-Trump : Turchia domani renderà pubblici risultati inchiesta : I presidenti di Turchia e Usa, Recep Tayyip Erdogan e Donald Trump, hanno discusso in una telefonata del caso di Jamal Khashoggi. Lo riferiscono fonti della presidenza di Ankara, secondo cui i due ...

Jamal Khashoggi - Turchia “corpo sciolto in acido”/ Ultime notizie - Re Arabia chiama Erdogan : aperto consolato : Scomparsa Jamal Khashoggi, media Turchia: "corpo sciolto nell'acido", le Ultime notizie da Istanbul. chiamata Re Arabia Saudita ed Erdogan, "aperto il consolato agli agenti"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 13:42:00 GMT)

Turchia - i numeri che spiegano perché Erdogan si è piegato a Trump : La Turchia di Erdogan ha ordinato il rilascio del pastore americano Andrew Branson per evitare nuove sanzioni e il conseguente peggioramento della crisi economica. La borsa di Istanbul, la lira e rendimenti dei bond turchi hanno festeggiato...

Ungheria-Turchia : incontro fra Orban e Erdogan apre a nuova cooperazione politica - economica e militare : Budapest, 09 ott 17:40 - , Agenzia Nova, - Rafforzamento dei legami bilaterali fra Turchia e Ungheria e rilancio della cooperazione economica, in particolare per quanto riguarda gli investimenti di ...

Turchia - Erdogan minaccia multe contro chi specula sui prezzi : Il presidente turco Erdogan minaccia di multare «gli opportunisti», li definisce così durante un comizio del suo partito Akp, coloro che usano la volatilità del tasso di cambio estero per aumentare i ...

Gianfranco Castellotti - attivista arrestato in Turchia/ Ultime notizie - italiano a Istanbul contro Erdogan : attivista italiano arrestato in Turchia: Gianfranco Castellotti come Gabriele Del Grande? Ultime notizie, attivista di sinistra era a Istanbul per processo a band anti-Erdogan(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 12:17:00 GMT)

Erdogan a Berlino - Merkel : 'Profonde differenze con la Turchia' - : Il premier turco su Can Dundar, il giornalista che non ha partecipato alla conferenza stampa: "E' un agente e ha violato il segreto di Stato". Per la Cancelliera tedesca è stata una decisione ...

Caso Özil - Erdogan : "La foto? Non vedo il problema. Ama Germania e Turchia" : Mesut Özil omaggia il presidente della Turchia, Recep Erdogan, con la sua maglia dell'Arsenal. Ap Incomprensioni, polemiche, sotterfugi. La vicenda Mesut Özil è un fuoco che non riesce a spegnersi, ...

Turchia - Erdogan a capo del Fondo sovrano : Il comitato di politica monetaria ha alzato i tassi di interesse di oltre sei punti portandoli al 24% dal 17,75% precedente. Con tale mossa l'istituto centrale guidato da Murat Çetinkaya, cerca di ...

Turchia - Erdogan nomina se stesso a capo del Fondo sovrano : Erdogan nomina Erdogan. Si può riassumere così l'ultima mossa del presidente turco Recep Tayyip Erdogan che, con un decreto presidenziale, ha scelto se stesso per guidare il Fondo sovrano della ...

Crisi Turchia - come investire nel paese di Erdogan con la lira sulle montagne russe : I gestori tracciano una mappa per aiutare i risparmiatori a capire come muoversi in questa fase turbolenta del mercato di Istanbul dopo la decisione della banca centrale di alzare i tassi d’interesse...

Turchia - la banca centrale alza i tassi nonostante Erdogan : ...i tassi d'interesse il presidente turco Recep Erdogan aveva invece chiesto alla banca centrale un abbassamento dei tassi sostenendo che un elevato costo del denaro potesse danneggiare l'economia ...