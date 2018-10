Engie | avvio fase operativa progetto efficienza per 21 comuni bresciano 2

Engie : avvio fase operativa progetto efficienza per 21 comuni bresciano : Roma, 23 ott. (AdnKronos) - avvio della fase operativa del progetto provinciale Rete di Illuminazione Pubblica (Rip), avviato dalla Provincia di Brescia dal 2015 per sostenere i comuni del territorio nel miglioramento dell'efficienza energetica dei propri impianti di illuminazione pubblica, con la c