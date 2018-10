Empires Apart - prova

eurogamer

: oggi vi parliamo della nuova vita per lo strategico italiano, Empires Apart. @SlitherineGames - Eurogamer_it : oggi vi parliamo della nuova vita per lo strategico italiano, Empires Apart. @SlitherineGames - SerialGamerITA : Empires Apart: l’RTS è ora disponibile come free-to-play su Steam #empiresapart #slitherine - Lowcygier_pl : Empires Apart za darmo na Steamie -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Bergamo - Nel mercato attuale arrivare sul mercato è quasi più un inizio che una fine. Un tempo portare il proprio videogioco nei negozi voleva dire aver completato il lavoro, impacchettare il tutto e godersi la meritata vacanza dopo mesi di straordinari per rispettare le consegne. Adesso, invece, tra patch, DLC e supporto post-lancio ogni opera può avere un'aspettativa di vita indefinita che dipende principalmente dalla capacità dello sviluppatore di rinnovare il suo gioco e soddisfare la propria platea di fan.Succede alle produzioni più grandi, basti pensare agli stravolgimenti avvenuti negli anni ai vari League of Legends, Rainbow 6 Siege o Minecraft, ma anche a quelle più piccole. Per esempio, strategico in tempo reale ispirato a classici come Age of Empire, a diversi mesi dall'uscita ha cambiato il proprio modello economico. A partire dalla settimana scorsa infatti ...