Emma | novità in arrivo il 2 novembre!

Uomini e Donne/ GEmma Galgani e Giorgio Manetti - c'è ancora una speranza! Interessanti novità! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti e Gemma Galgani tornano insieme? C'è ancora una speranza per la famosa coppia dello show...(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 07:35:00 GMT)