Emma Marrone parla di matrimonio | “La vita è una sorpresa continua”

Elodie confessa : “Ecco perché mi sono allontanata da Emma Marrone” : Elodie rompe il silenzio e svela per la prima volta perché si è allontanata da Emma Marrone, sua migliore amica e coach di Amici. La cantante è arrivata al successo grazie al talent di Maria De Filippi dove, sin da subito, è stata presa sotto l’ala protettrice da Emma Marrone. Le due donne per un lungo periodo hanno vissuto insieme, condividendo manager e casa discografica, realizzando diversi progetti e collaborando. Alla fine però è ...

La giovane cantante Elodie si racconta in un'intervista a Vanity Fair, dalla rottura professionale con Emma Marrone al nuovo fidanzato Luca. Elodie: da Amici a Sanremo Elodie Di Patrizi si è classificata seconda alla...

Per Every Child is My Child Emma Marrone - Daniele Silvestri e altri artisti il 18 ottobre alla Festa del Cinema di Roma : Ha inizio domani 18 ottobre la tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il programma è vasto e colmo di appuntamenti, e da non perdere c’è sicuramente l’evento Every Child is My Child dedicato a “Live for Syria”. Every Child is My Child onlus è una compagnia di attori, di cantanti, di musicisti, di artisti e anche cittadini che in comune hanno il grande desiderio di esporsi e fare qualcosa di concreto per i bambini che vivono in ...

Vasco Rossi scrive una canzone per Emma Marrone?/ Gli indizi social : il rocker commenta la notizia (Foto) : Vasco Rossi scrive una canzone per una artista: moltissimi estimatori hanno pensato che la cantante in questione possa essere Emma Marrone, sarà così?(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 15:31:00 GMT)

Vasco Rossi e Gaetano Curreri scrivono per un’artista italiana - è Emma Marrone la “nuova amica bella e potente”? : In tanti hanno pensato che stessero lavorando sul nuovo singolo del rocker di Zocca, invece stavolta Vasco Rossi e Gaetano Curreri si sono ritrovati in studio per un'altra artista. A confermarlo è stato lo stesso Vasco sulla sua pagina Instagram, ormai il più attivo tra i suoi canali social tra foto, selfie e i tradizionali "clippini" trasmigrati da Facebook al nuovo social media. Con la foto che li ritrae insieme in studio, Vasco Rossi ha ...

Emma Marrone - chi è il nuovo fidanzato misterioso : Emma Marrone ha un nuovo fidanzato misterioso (o quasi). Qualche giorno fa la cantante salentina aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui faceva capire chiaramente che il suo cuore era impegnato. Da sempre riservata riguardo la sua vita privata, Emma non aveva svelato altro sull’uomo misterioso. In questi giorni però sembra che il nome del fortunato sia magicamente spuntato, proprio grazie ad alcuni video ...

Gli U2 hanno ringraziato Emma Marrone nel corso del loro concerto a Milano. Scopri il motivo : La sera dell’11 ottobre, nel corso del primo dei 4 concerti in programma al Forum di Milano, gli U2 hanno voluto ringraziare L'articolo Gli U2 hanno ringraziato Emma Marrone nel corso del loro concerto a Milano. Scopri il motivo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Emma Marrone ringraziata da Bono degli U2 a Milano per il brano Women of the world take over (video) : Grande sorpresa per Emma Marrone ringraziata da Bono degli U2 a Milano sul palco del Mediolanum Forum, durante il primo dei quattro concerti della band in città. La cantante salentina ha preso parte, insieme ad altre voci del pop e del rock internazionale, all'incisione del brano Women of the world take over, che rientra in un più ampio progetto della fondazione One di Bono contro lo sfruttamento delle donne e a tutela dei loro diritti. Un ...