Embiid cerca moglie fuori dal mondo NBA | “non vorrei mi dicessero in partita | ‘mi sono

sportfair

(Di martedì 23 ottobre 2018) Joelè alla ridella sua donna ideale al didalNBA: il centro dei Sixers lo rivela in una simpatica intervista Negli ultimi tempi, Joelha avuto diverse vicissitudini amorose. Dal complicato flirt con Rihanna, dalla quale è stato respinto e poi, una volta diventato All-Star NBA, non ne ha voluto più sentir parlare, alla presunta relazione con la bellissima Anne De Paula, che il centro camerunense non conferma del tutto. In un’intervista rilasciata a GQ, Joelha spiegato che la sua futuradovrà essere una ragazzadall’ambiente NBA, in modo tale da evitare una spiacevole eventualità: “devi fare le tue ricerche prima. Non vorrai essere quel tizio che sposa una ragazza che è stata con un altro giocatore NBA.sicuro che qualcuno si é sposato con una ragazza di questo ambiente. E magari alle partite gli dicono pure: ...