Elezioni Trentino Alto Adige | pensate davvero che Salvini tutelerà la nostra autonomia?

(Di martedì 23 ottobre 2018) Dunque i giochi si sono chiusi qui in. Per quanto riguarda i nostri cuginiatesini (io sono), in realtà non cambia molto la situazione, poiché la SVP mantiene il “pacchetto di controllo” del Consiglio provinciale di Bolzano, con ben 15 seggi su 35, quindi pur dovendo dialogare con altri per formare il futuro governo provinciale, non avrà problemi nel mantenere la gestione del Sudtirol, come ormai tradizione consolidata. Ben altra musica, invece suonerà in, dove la coalizione di centrosinistra autonomista è stata sonoramente battuta dal centrodestra. La coalizione del governo provinciale uscente ha, peraltro, servito la vittoria agli avversari su un piatto d’argento nei mesi scorsi, dopo la scissione tra il presidente uscente Ugo Rossi e il suo PATT con il resto della coalizione formata da Pd- UPT – Verdi (questi ultimi senza rappresentanti ...