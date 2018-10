Editoria | azzeramento Fondo per il pluralismo Don Bianchi | Fisc | | ' Non toccherà i

Azzeramento del fondo per l' Editoria - il sindaco : 'Salvaguardare il pluralismo dell'informazione' : 'Le misure a sostegno del settore editoriale possono essere sicuramente migliorate, ma non devono essere cancellate. Per questo auspico che il Parlamento, anche grazie al lavoro dei parlamentari del ...

M5s e Lega spingono sull'azzeramento del fondo per l'Editoria : La maggioranza spinge sull'acceleratore verso l'azzeramento del fondo per l'editoria, scatenando nuove polemiche dopo quelle nate dallo scontro tra Luigi Di Maio e La Repubblica. Quello che è stato da sempre un mantra del Movimento 5 Stelle, abolire i finanziamenti pubblici per i giornali, comincia a concretizzarsi in atti parlamentari.Il vertice di ieri sera tra Di Maio e lo stato maggiore del Movimento si è concluso con ...