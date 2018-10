Ecco Xiaomi Black Shark Helo | 10 GB di RAM | display OLED e Shark Engine

Ecco la prima presunta foto del retro di Xiaomi Mi MIX 3 - con una sorpresa : Una prima presunta immagine della parte posteriore di Xiaomi Mi MIX 3 mostra la presenza di una doppia fotocamera posteriore e una sorpresa. L'articolo Ecco la prima presunta foto del retro di Xiaomi Mi MIX 3, con una sorpresa proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 nella migliore immagine di sempre : Eccolo in un render stampa : Secondo quanto mostra una nuova immagine Xiaomi Mi MIX 3, sarà utilizzata una doppia fotocamera frontale con sensore principale da 24 megapixel. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 nella migliore immagine di sempre: eccolo in un render stampa proviene da TuttoAndroid.

Ecco le nuove Xiaomi Mi TV con prezzi da meno di 170 euro : Xiaomi presenta le nuovi Mi TV 2018 con prezzi che partono da appena 160 euro per un display da 40 pollici fino a poco più di 500 per un 65 Ecco le nuove Xiaomi Mi TV con prezzi da meno di 170 euro Xiaomi continua inarrestabile la presentazione di suoi dispositivi e poco fa ha annunciato […]

Xiaomi Redmi S2 Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Xiaomi Redmi S2 è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Xiaomi Redmi S2 Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Xiaomi Redmi S2? Stai pensando di Comprare Xiaomi Redmi S2? In entrambi i casi, ottima […]

Xiaomi Mi Max 3 disponibile in Italia nei MI Store : Ecco il prezzo ufficiale : Il Phablet con grandissimo display e autonomia elevata Xiaomi Mi Max 3 ha iniziato a fare capolino in Italia: infatti è disponibile all’acquisto presso i Mi Store, a questo prezzo.Annunciato in Cina in data 17 agosto 2018 lo Xiaomi Mi Max 3 finalmente ha iniziato la commercializzazione ufficiale anche in Italia da qualche giorno, anche se al momento è acquistabile solo prezzo i MI Store fisici Italiani.Non è ancora visibile sul sito ...

Ecco come risolvere il Battery Drain dello Xiaomi Mi A2 per un BUG software : I pesante consumo della batteria dello Xiaomi Mi A2 è di natura software per problemi di riconoscimento delle impronte digitali che mandano la CPU al massimo. Ecco come risolvere Ecco come risolvere il Battery Drain dello Xiaomi Mi A2 per un BUG software Lo Xiaomi Mi A2, lo smartphone di riferimento della fascia media del […]

Ecco su quali smartphone Xiaomi cinesi non potete installare la versione globale di MIUI : Scopriamo quali sono i dispositivi Xiaomi destinati al mercato cinese sui quali non può essere installata una versione globale di MIUI. L'articolo Ecco su quali smartphone Xiaomi cinesi non potete installare la versione globale di MIUI proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A2 Lite prezzo Mediaworld alto? Ecco dove si può risparmiare : Lo Xiaomi Mi A2 Lite da un paio di settimane è disponibile ufficialmente all’acquisto in Italia anche tramite Mediaworld: il prezzo però non è conveniente come l’offerta che vi segnaliamo.Alla fine dopo qualche settimana di attesa la disponibilità dello Xiaomi Mi A2 Lite (lo smartphone Android One di fascia media dell’azienda cinese) si sta consolidando in Italia tanto che anche Mediaworld lo vende presso i propri negozi fisici ...

Xiaomi Mi A2 si veste di rosso in India : Ecco la nuova Red Edition : Xiaomi Mi A2 arriva in India in una nuova colorazione rossa, chiamata Red Edition. Sarà disponibile da domani allo stesso prezzo di quelle attuali, ma non ci sono informazioni sul possibile arrivo in altri Paesi. L'articolo Xiaomi Mi A2 si veste di rosso in India: ecco la nuova Red Edition proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Firmware MIUI Global e MIUI China : Ecco cosa cambia : Grossi cambiamenti nel modding dei dispositivi Xiaomi con blocco del flash dei Firmware Global sui dispositivi China. Ecco tutto quello che dovete sapere. Xiaomi Firmware MIUI Global e MIUI China: Ecco cosa cambia Xiaomi si adegua alla sua internazionalizzazione e sebbene sia un’azienda Cinese che vende tantissimo nel suo paese, parte della sua crescita è dovuta […]

