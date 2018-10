E io fra di voi | Marchesi conquista «L’allieva»

Ponti a rischio in Sardegna - il ministero delle Infrastrutture ai Comuni : 'Pensateci voi' : "Macelleria istituzionale contro i sindaci" A denunciare per primo lo "scaricabarile" di responsabilità sugli enti locali il presidente dell'Anci Sardegna Emiliano Deiana, in una lettera al suo ...

Grande fratello Vip 3 - Enrico Silvestrin : "Sono io l'alieno tra voi" : Nella casa del Grande Fratello Vip 3 c'è un "alieno": è Enrico Silvestrin, che dichiara a Giulia Salemi tutto il suo senso di estraneità in relazione al gruppo degli inquilini che animano la nuova edizione del reality show di Canale 5. Percependo distanza tra lo spirito con cui ha intrapreso l'avventura nel programma e quello degli altri, l'ex vj di MTV ha rivelato: Sono io l'alieno, non voi, ma lo dico senza snobismi. Silvestrin si è ...

Macron mai così in basso nei sondaggi. Il presidente chiede aiuto ai francesi : "Ho bisogno di voi" : Il crollo dei consensi continua inesorabile, con una popolarità tra i francesi che ora si attesta al 32%, minimo storico del suo mandato. Tanto da spingere Emmanuele Macron a rivolgere agli stessi elettori un'esplicita richiesta di aiuto: "Capisco la vostra impazienza, ma le cose non possono migliorare da un giorno all'altro. Ho bisogno di voi, giornalisti, popolazione, eletti per spiegare l'azione dell'esecutivo. Aiutatemi!".Parole ...

Papa francesco : “accuse Carlo Maria Viganò? Giudicate voi”/ Pedofilia - dossier ‘inizia’ da Giovanni Paolo II : Papa Francesco, l'attacco di mons. Viganò sul caso McCarrick: "il Pontefice si dimetta, coprì un pedofilo". Il documento anti-Vaticano dell'ex nunzio e la replica di Bergoglio(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 18:30:00 GMT)

Pedofilia - Papa francesco : “Fate voi il vostro giudizio. Io non dirò una parola” : “Ho letto questa mattina quel comunicato. Dico sinceramente: leggete voi attentamente quel comunicato e fate voi il vostro giudizio. Io non dirò una parola su questo: credo che il comunicato parla da sé e voi avete la capacità giornalistica sufficiente per trarre le conclusioni”. Questo l’unico commento di Papa Francesco sulla lettera dell’ex Nunzio in Usa, Carlo Maria Viganò, nella quale si dice che Bergoglio era a conoscenza ...

