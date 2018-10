È crollata una scala mobile nella fermata della metro Repubblica a Roma | secondo il

È crollata una parte di un ponte a Calcutta - in India : non ci sono ancora notizie confermate su morti e feriti : È crollata una parte di un ponte a Calcutta, in India: alcune auto che lo stavano attraversando sono cadute e si teme che qualcuno possa essere rimasto intrappolato tra le macerie. Per ora i soccorritori non hanno dato informazioni certe The post È crollata una parte di un ponte a Calcutta, in India: non ci sono ancora notizie confermate su morti e feriti appeared first on Il Post.