DYNASTY WARRIORS 9 | Arriva la modalità co-operativa

gamerbrain

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - NoodleIshida : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - NoodleIshida : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - GameReactorIT : Dynasty Warriors 9 aggiungerà la co-op splitscreen e online -

(Di martedì 23 ottobre 2018) KOEI TECMO Europe è felice di annunciare il debutto della modalità co-op a due giocatori in9, grazie ad un nuovo aggiornamento che implementerà l’azione multiplayer online e offline.9: Debutta la modalità co-L’aggiornamento, disponibile in tutta Europa il 23 ottobre per PlayStation 4 e Steam, e in arrivo poco dopo su Xbox One, include anche nuovi aggiornamenti sul gameplay, tra cui una gran varietà di archi, uno sfondo strabiliante con alcuni dei personaggi più famosi del franchise e una soundtrack di sottofondo dei precedenti giochi di. Inoltre, i fan potranno testare una versione gratuita di9 a partire dal 1° novembre su Steam e dal 7 novembre su PlayStation 4 e Xbox One. Questa versione consente di scegliere fino a 3 dei 90 personaggi del gioco, ...