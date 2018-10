Dybala e Bonucci | una grande notte di Champions per riprendersi la Juve

Pirlo : 'Stupito dall'addio di Bonucci al Milan. Pogba può tornare alla Juve Dybala ? Se si allenasse come Ronaldo...' : Allegri lo mette tra i primi tecnici al mondo? 'E' uno dei migliori, con la Juve ha fatto molto bene e vinto tanto: gli manca solo la ciliegina della Champions. E' cresciuto rispetto al primo anno in ...

Juve-Lazio - Allegri boccia Dybala : va in panchina! Fischi o applausi per Bonucci? : Allegri boccia Dybala- Poche ore al calcio d’inizio della sfida tra Juventus e Lazio. Secondo le ultimissime indiscrezioni, Allegri sembrerebbe esser intenzionato a schierare il 4-3-3, con Mandzukic titolare e Dybala in panchina. Un’esclusione tattica a sorpresa. Un’esclusione che potrebbe sottolineare la poca adattabilità del numero 10 bianconero al 4-3-3. Dentro Matuidi per rinforzare il […] L'articolo Juve-Lazio, ...