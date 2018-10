Due fermati per un turno

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : confermati i Due slalom giganti a Sölden che apriranno la stagione : C’era un po’ di preoccupazione a Sölden (Austria) sullo svolgimento dei due slalom giganti (femminile e maschile) programmati sabato 27 e domenica 28 ottobre, che daranno il via ufficiale alla Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019. Le condizioni delle neve e le alte temperature insolite per questo periodo avevano messo in difficoltà gli organizzatori. Tuttavia, secondo quanto riportato dal sito della FIS, si va verso la ...

Fermati Due scafisti per lo sbarco a Crotone di Due giorni fa : Crotone - La Squadra mobile di Crotone, in collaborazione con il personale dell'Unità navale della Sezione operativa della Guardia di finanza, ha posto in stato di fermo due cittadini ucraini di 47 e ...

Crotone. Scafisti : fermati Due ucraini di 47 e 45 anni : La Squadra mobile di Crotone, in collaborazione con il personale dell’Unità navale della Sezione operativa della Guardia di finanza, ha

Migranti su veliero - fermati Due russi : ANSA, - CATANIA, 16 OTT - Due russi, entrambi di 33 anni, sono stati fermati da carabinieri e dalla Guardia di finanza per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Trasportavano su un ...

Macomer. Omicidio di Manuel Careddu : fermati una ragazza - uno straniero e Due minorenni : E’ arrivata la svolta nelle indagini sulla scomparsa di un ragazzo di 18 anni di Macomer (Nuoro). Di Manuel Careddu non

Notti di controlli in centro - tre arresti : fermati Due spacciatori nei parchi : Notti di controlli e di arresti in città. Il fine settimana ha visto impegnati i Carabinieri della Compagnia di Arezzo, nell'ambito di mirati servizi di prevenzione e contrasto alle attività illecite ...

Treviso - rissa durante addio al celibato : un morto. Fermati Due uomini | : La vittima è un ragazzo di 21 anni che insieme a una decina di amici, tutti dell'Est Europa, stava festeggiando in un appartamento a Fontane, una frazione di Villorba, Treviso,. I rumori avrebbero ...

Operazione nel reggino contro cosca Alvaro - tra fermati un sindaco e Due imprenditori : Reggio Calabria - È in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta Operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, in esecuzione di un fermo emesso dalla Dda nei confronti ...

LUSCIANO - Trovati con la droga pronti a spacciare - fermati in Due : 11:13:23 I Carabinieri della Stazione di LUSCIANO, nel corso della notte, in quel centro cittadino, hanno tratto in arresto, n ella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza ...

Russia - Duemila in piazza contro la riforma delle pensioni : 300 fermati dalla polizia : Migliaia di persone in piazza a Mosca contro l'aumento dell'età pensionabile organizzate dall'oppositore Alexiei Navalny. In una calda domenica di sole, i dimostranti si sono...

«Nessuna prova dello stupro». Liberi i tre ragazzi fermati per la violenza su Due ragazze a Como : Il racconto delle ragazze che hanno denunciato di essere state violentate a Menaggio non è convergente, mentre la ricostruzione fornita dagli indagati oltre che convergente è...

Abusi su Due ragazze a Menaggio - scarcerati i tre fermati. 'Indizi solo sul quarto giovane' : Il racconto delle ragazze che hanno denunciato di essere state violentate a Menaggio non è convergente, mentre la ricostruzione fornita dagli indagati oltre che convergente è plausibile. Per questo ...

Abusi su Due ragazze vicino Como - scarcerati i tre fermati. Indizi solo sul quarto giovane : Il racconto delle ragazze che hanno denunciato di essere state violentate a Menaggio non è convergente, mentre la ricostruzione fornita dagli indagati oltre che convergente è plausibile. Per questo ...

Abusi su Due minorenni sul lago di Como - scarcerati i tre fermati : Il racconto delle ragazze che hanno denunciato di essere state violentate a Menaggio non è convergente, mentre la ricostruzione fornita dagli indagati oltre che convergente è...