“Dopo gli insulti razzisti sul volo | non sono riuscita né a mangiare né a dormire”

Renata Rapposelli - l'ex marito accusa il figlio dell'omicidio/ “Dopo ha giocato al computer” (Pomeriggio 5) : Renata Rapposelli, l'ex marito accusa il figlio dell'omicidio: “Dopo ha giocato al computer”, ha rivelato Giuseppe Santoleri su Simone, come riportato da Pomeriggio 5(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 17:37:00 GMT)

Taglio vitalizi - Di Maio : “Dopo Camera e Senato adesso tocca alle Regioni” : Nella manovra di bilancio ci sarà anche una norma che impone alle Regioni di tagliare i vitalizi, così come accade per Camera e Senato. Ad annunciarlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio: "Non deve restare nemmeno un vitalizio in Italia".Continua a leggere

Lodi - Fico : “Dopo delibera sulla mensa bisogna solo chiedere scusa - i bambini esclusi la utilizzeranno come gli altri” : “Io credo che nel momento in cui si fa una delibera che, in modo conscio o inconscio, crea discriminazioni così importanti si deve chiedere solamente scusa”. Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera, facendo riferimento alla delibera del sindaco di Lodi, Sara Casanova, con cui è stato impedito a decine di bambini stranieri di utilizzare la mensa scolastica, lo scuolabus e altri servizi a tariffe agevolate. “La colletta ...

Costantino Vitagliano in lacrime : “Dopo la morte di mia madre sono tornati gli attacchi di panico” : “Da quando è morta ho di nuovo gli attacchi di panico che erano totalmente scomparsi”. E’ un Costantino Vitagliano molto provato e in lacrime quello che si è raccontato a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.Parlando del dolore provato per la morte della madre, l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato andare a un momento di emotività: “Ne ha passate tante con me, la facevo preoccupare, ma era mia madre e mi amava alla ...

Juventus - nuovo Cda : nessuna novità tra i candidati del “Dopo Marotta” [NOMI e DETTAGLI] : Il consiglio di amministrazione della Juventus si rinnoverà ma solo in minima parte dato che i rappresentati sono nomi noti in casa bianconera Exor ha depositato la lista di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione della Juventus. Come previsto dell’elenco non fa parte Beppe Marotta mentre con Andrea Agnelli ci sono l’attuale vice presidente Pavel Nedved e gli indipendenti Paolo Garimberti, Daniela Marilungo, ...