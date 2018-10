Domenica di risse tra tifosi | il video degli scontri di Messina

Blastingnews

: RT @tempoweb: #ascoltiTv 'Risse' e pettegolezzi sul #grandefratellovip premiano #DomenicaLive - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: #ascoltiTv 'Risse' e pettegolezzi sul #grandefratellovip premiano #DomenicaLive - tempoweb : #ascoltiTv 'Risse' e pettegolezzi sul #grandefratellovip premiano #DomenicaLive - vincenzogargiu1 : @famigliasimpson @salentino96 @MasterAb88 @Gia_Uss90 @Unstoppable__94 @gabrirz1 @CIAfra73 @NonSonoIo90 @tw_cricri… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Quella appena trascorsa in Serie D è stata unadavvero da dimenticare, dove purtroppo bisogna segnalare due episodi di violenza avvenuti nel sud del paese e che hanno coinvolto tre tifoserie diverse. Aggressione all'imbarco dei traghetti, razzi e danni alle strutture L'episodio più grave è avvenuto in Sicilia, anei pressiimbarcaderi della Caronte&Tourist intorno alla mezzanotte. Ilocali tornavano dalla trasferta di Torre del Greco dove ilera stato battuto per 2-1. Mentre scendevano dal traghetto hanno incrociato idel Bari che invece si imbarcavano per fare ritorno in Puglia, dopo aver to la propria squadra in un deludente pareggio. Stando alle testimonianze, ibiancorossi avrebbero aggredito ipeloritani con un lancio di razzi e successivamente le due tifoserie sono venute a contatto. Alcunisono quindi ...