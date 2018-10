Dl Sicurezza | senatori “ortodossi” M5s incontrano emissari di Di Maio | “Senza modifiche

ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 ottobre 2018) Dura due ore l’incontro tra i“ortodossi” del M5S De Falco, Nugnes e Morra e glidi Luigi Di, Cristina Belotti, portavoce del vicepresidente del Consiglio e leader pentastellato, accompagnato da Dario De Falco, capo segretaria di Palazzo Chigi e braccio destro dello stesso Di. Oggetto dell’incontro gli emendamenti 5 stelle al decretofirmato dal leader della Lega, Matteo Salvini. “Alcuni emendamenti per me sono irrinunciabili” Queste le parole di Gregorio De Falco prima dell’incontro, avvenuto in un bar proprio a metà strada tra il senato e Palazzo Chigi. E la Nugnes rincara la dose:: “Non siamo mica al mercato delle vacche” escludendo così la possibilità che il nuovo accordo sul dl Fisco possa azzerare le richieste di modifica deiM5s al decreto. Nicola Morra lascia il tavolo ...