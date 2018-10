Dl Sicurezza | Molteni | Lega | | ' Emendamenti M5s? I capisaldi restano'

Don Sigurani vs Molteni (Lega) : ‘Perché unite immigrazione a Sicurezza?’. ‘Occupatevi di anime’. ‘No - anche di corpi’ : “Perché mettete insieme immigrazione e sicurezza? Fate passare un messaggio sbagliato”. La domanda viene posta da don Pietro Sigurani al sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, durante la trasmissione L’Aria che Tira, su La7. “Rispetto i preti, ma è meglio se vi occupate di anime” è stata la replica dell’esponente della Lega. “Eh, no, ci occupiamo anche di corpi. Non chiudeteci ...