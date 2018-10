Dl Sicurezza | Lega | ' I capisaldi restano' E l' M5s ritira tutti gli emendamenti

Decreto Sicurezza e legittima difesa - tensione Lega-M5S. Il senatore De Falco 'Non ritiro i miei emendamenti' : Politica legittima difesa, al Senato la Lega accelera. Ma i 5Stelle provano ad ammorbidire il testo di LIANA MILELLA

Pace fiscale e pace politica. La Lega porta a casa il decreto Sicurezza mentre M5s il condono a Ischia : I frutti della pace fiscale e soprattutto politica fanno capolino nelle commissioni parlamentari con emendamenti a doppia firma M5s e Lega. I toni duri, con minacce incrociate, ostruzionismo che fa pensare a due forze contrapposte più che a due partiti che convivono nella stessa maggioranza, si sono ammorditi.Il decreto fiscale, seconda versione, ovvero quella frutto del consiglio dei ministri di sabato che ha mozzato la "manina" ...

Dl Sicurezza - c'è l'intesa nella maggioranza : Lega condividerà 20 emendamenti M5s : La Lega sarebbe pronta a condividere circa 20 degli 81 emendamenti presentati dal M5s al decreto sicurezza. E' quanto si apprende in ambienti parlamentari della maggioranza al Senato. La riunione sul ...

M5S-Lega - resa dei conti dalla Sicurezza al sisma : tutte le leggi a rischio : IN BALLO A palazzo Chigi si ritroveranno in mattinata il premier Conte, i due vice Di Maio e Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e quello degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Ma il ...

'Aggredita - legata e chiusa in cucina' - l'assalto al bar di via Romana e l'appello della vittima per la Sicurezza : Era ancora buio pesto quando la signora Lucia ha varcato la soglia del suo bar per riordinare le ultime cose. In via Ugo Foscolo solo i lampioni erano accesi, il resto del quartiere che si affaccia su ...

In Canada è stata legalizzata la cannabis : restano i dubbi su salute e Sicurezza : Il Canada legalizza l’uso ricreativo della cannabis: è la seconda nazione al mondo, dopo l'Uruguay, ad aver intrapreso questa Politica di liberalizzazione. La riforma era gia' stata annunciata dal primo ministro canadese, Justin Trudeau, il quale aveva sottolineato che la decisione di legalizzare la cannabis altro non è che un modo per ridurre i rischi conseguenti dalla criminalita' organizzata e dunque una manovra volta alla protezione dei ...

SAN SALVO : Sicurezza - INCONTRO DELLA LEGA - ''GOVERNO ABRUZZESE INCAPACE'' : 'Dopo i gravi fatti di cronaca che continuano nel territorio di San SALVO ed in attesa dell'attuazione del decreto SICUREZZA attraverso il quale il governo attribuirà risorse finalizzate ad ...

Lega San Salvo : "Governo abruzzese incapaec di garantire la Sicurezza del territorio" : Dopo i gravi fatti di cronaca che continuano nel territorio di San Salvo ed in attesa dell'attuazione del decreto sicurezza attraverso il quale il governo attribuirà risorse finalizzate ad ...

Genova - Autostrade : piani demolizione ponte non legati Sicurezza : Roma, 7 ott., askanews, - Autostrade per l'Italia precisa che i passati progetti di demolizione del ponte Morandi a partire dal 2001 'non sono mai stati definiti in relazione ad eventuali rischi per ...

DL Sicurezza. PD : “Regole certe per la legalità nel settore - no ad azioni strumentali su scioperi e blocchi stradali” : Roma – “Da tempo sosteniamo che serve affrontare in maniera strutturale il tema delle condizioni di lavoro, delle applicazioni contrattuali , delle forme di illegalità e lavoro nero nell’intero settore del trasporto merci e della logistica. Per questo, in merito al DL Sicurezza, l’articolo 25 evidenzia una diversa punibilità se si è extracomunitari, in caso di sciopero con blocchi stradali da parte di lavoratori. Un aspetto ...

Sondaggi politici/ Lega e M5s al 62%. Promosso il Decreto Sicurezza : La Lega cresce nei Sondaggi politici, come anche il Movimento 5 Stelle. Non manca chi ritiene che i due partiti debbano allearsi anche al voto. Il Pd perde consensi(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:31:00 GMT)