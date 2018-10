ilfattoquotidiano

: ? Come si modulerà la spesa per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25? Oggi in diretta dalle 15:00 segu… - M5S_Senato : ? Come si modulerà la spesa per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25? Oggi in diretta dalle 15:00 segu… - mbwManzoni : Da Il Fatto Quotidiano - erregi69 : Dl Sicurezza, il senatore M5s De Falco: “Non ritiro i miei emendamenti. Seguo indicazioni del Colle” -

(Di martedì 23 ottobre 2018) “Nonal decreto, ci tengo in particolare a quelli sull’articolo 10″ sul diritto d’asilo. “La questione è molto semplice: sostanzialmente sto seguendo ledel presidente della Repubblica”. Non solo Nicola Morra e Paola Nugnes, anche ilM5s Gregorio Deha fatto sapere che non toglierà le sue richieste di modifica al provvedimento in discussione in questo momento in commissione Affari costituzionali. Dopo le tensioni dei giorni scorsi sulla manovra infatti, secondo numerose ricostruzioni, Lega e M5s si sarebbero accordati perché i 5 stelle ritirino la maggior parte degli(in totale sono 81) e ne siano votati solo 19. Al momento però sono stati tolti solo i 6 a firma di Bianca Laura Granato, mentre il collega Valerio Romano ha ritirato la firma ma non essendo primo firmatario le proposte ...