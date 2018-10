Djokovic deluso per il doping nel ciclismo | ' Ho perso fiducia' | i dati 2018 lo smentiscono

Blastingnews

: RT @Ciclonews_biz: #Djokovic deluso dal doping nel ciclismo - - Duck170 : RT @Ciclonews_biz: #Djokovic deluso dal doping nel ciclismo - - Ciclonews_biz : #Djokovic deluso dal doping nel ciclismo - -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Novaknon ha certo bisogno di presentazioni, il tennista serbo è gia' entrato nella leggenda del tennis mondiale con 223 settimane da numero 1 nel 2011, attualmente secondo nel ranking mondiale. Sono ben 14 le finali vinte nel Grande Slam e 9 quelle perse, insomma sempre tra i grandi del tennis. Classe 1987 e di umili origini comincia la sua lunga carriera sui campi della ex Jugoslavia, che viveva ancora una difficile ripresa economica dopo la guerra. Non tutti i suoi tifosi però sanno della sua grande passione per il, VIDEO che snocciola in una recente intervista a World Tennis Usa. Trapela molta amarezza per le tante vicende dima un recente studio del Movimento per uncredibile sembrano contraddire il campione di tennis. Novake tutta la delusione di un appassionato diCertamente Nole non sorprende per la schiettezza e ...