DISOBEDIENCE di Sebastián Lelio - La recensione

(Di martedì 23 ottobre 2018)è un film drammatico e una straordinaria storia d'amore, diretto dal regista cileno Sebastian, già affermatosi sulla scena internazionale con Gloria del 2013 e con Una donna fantastica, premio Oscar 2018 al miglior film straniero. La sceneggiatura è stata scritta dal regista stesso insieme a Rebecca Lenkiewicz, ed è tratta dall'omonimo romanzo di Naomi Alderman del 2006. La storia è ambientata nella Londra contemporanea e ci racconta il ritorno di Ronit (Rachel Weisz), in occasione del funerale del padre (il rabbino), nella comunità ebraica ortodossa di cui un tempo faceva parte. Per l'occasione, rivede Esti (Rachel McAdams), suo antico amore e ora sposata con Dovid (Alessandro Nivola). Il re-incontro porterà a galla un amore non sopito e una serie di problematiche, per il trio, tutte da affrontare ed elaborare.