it.euronews

: Lecce, il racconto di Matteo: 'Io dislessico, mi laureo in matematica e realizzo un sogno' [news aggiornata alle 16… - rep_bari : Lecce, il racconto di Matteo: 'Io dislessico, mi laureo in matematica e realizzo un sogno' [news aggiornata alle 16… - AnsaPuglia : Dislessico realizzo mio sogno, mi laureo - Puglia - WWWNotizie : Dislessico realizzo mio sogno, mi laureo -

(Di martedì 23 ottobre 2018) "Molti potrebbero pensare che sia un folle a voler perseguire una via come questa" ma, alla fine, - è sicuro Marco - "il mondo appartiene a chi sa sognare"."La dislessia non è una porta murata, ma ...