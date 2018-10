Disastro Italia | l’Europa respinge la manovra Spettro troika

Ventura non imiti Sacchi e Prandelli : quando il post-Italia dei ct è un Disastro : Bearzot e Maldini sono due esempi di tecnici federali: il ct campione del mondo nel 1982 ha smesso nel 1986, Mondiale messicano, e non si è più seduto in panchina. A ripensarci oggi: aveva 59 anni e ...

Giuseppe Conte - l'amico che lo mette in imbarazzo : Disastro grillino dentro Bankitalia : Gli assalti di Lega e M5s contro Bankitalia stanno mettendo in grande difficoltà Giuseppe Conte . Il premier non ha un problema solo istituzionale , il conflitto tra governo e Palazzo Koch non fa bene ...

La missione di Giorgetti e Draghi : frenare la bocciatura della Manovra e il Disastro dei conti italiani : In settimana il ministro dell'Economia Giovanni Tria parteciperà alla riunione del Fondo Monetario Internazione, il presidente della Camera Roberto Fico andrà a Bruxelles insieme al ministro degli ...

Italia sotto lo schiaffo dello spread - la data del Disastro : perché il 26 ottobre può crollare tutto : Martedì mattina lo spread tra Btp e Bund è già schizzato a due passi dalla pericolosa quota 300 , ma il peggio forse deve ancora venire. Come ricorda Repubblica , con un filo di godimento, 'la ...

Allarme “Uragano Mediterraneo” sul mar Jonio - rischio Disastro tra Italia e Libia. La nave Aquarius con 58 immigrati : “ci serve un porto sicuro con urgenza” : “In questo momento abbiamo 58 persone a bordo soccorse tra giovedi’ e sabato. Abbiamo avuto bel tempo, situazioni ideali per le partenze. Le condizioni meteo stanno peggiorando e nelle prossime ore aspettiamo mare con onde fino a 5 metri. Per questo diventa importante e fondamentale trovare un porto per sbarcare in sicurezza tutte queste persone“. Lo afferma uno dei soccorritori dell’Aquarius in un video su ...

Disastro Italia anche in Nations League : falsi alibi e presunzione non ci salveranno : La Nations League è un torneo ufficiale, non una paccottiglia di amichevoli. La percezione in Italia è chiaramente la seconda, lo si avverte dai post dei tifosi sui social network e dalla freddezza con cui la gente ha accolto la novita' 2018 dell'Uefa. Con buona pace di tutti, duole ricordare che si tratta di calcio 'vero', di partite che determinano la conquista finale di un trofeo, promozioni e retrocessioni come in qualunque campionato. Duole ...

Italia - è un Disastro : ci umilia pure Andrè Silva - il Portogallo inguaia Roberto Mancini : L' Italia di Roberto Mancini delude ancora nella Nations League : sconfitta 1-0 in casa del Portogallo nella seconda gara, con rete dell'ex milanista Andrè Silva a inizio ripresa. Squadra ...

Maria Elena Boschi - Disastroso attacco a Matteo Salvini : 'Minaccia i magistrati. Ma ora gli italiani...' : Alla Festa dell'Unità di Bologna l'ospite d'eccezione era Maria Elena Boschi , la quale ha dedicato la maggior parte del suo intervento all'attacco forsennato di Matteo Salvini . E lo ha fatto con ...

Mario Balotelli - il Disastro in Italia-Polonia : Mancini lo toglie dopo un'ora - come lo massacrano i tifosi : Finisce malissimo, dopo un'ora, la partita di Mario Balotelli : quello che dovrebbe essere il leader della nuova Nazionale di Roberto Mancini esce mestamente, salutato da bordate di fischi del ...

Morata : 'In estate volevo tornare in Italia. L'anno scorso un Disastro' : Perché stare fuori dalla Coppa del Mondo è stata una delusione davvero grande per me. L'anno scorso non ero felice. Tutto è stato un disastro, andavo in campo e non sapevo nemmeno dove fossi'.

F1 - Ferrari Disastro al Gp d'Italia : Lewis Hamilton vince a Monza davanti a Raikkonen - Vettel a -30 : La Ferrari al Gp d'Italia a Monza di Formula 1 : sabato delirio, domenica disastro. Lewis Hamilton su Mercedes vince davanti a Kimi Raikkonen , partito in pole position, e porta a 30 punti il ...

[L'inchiesta esclusiva] Il Disastro per Autostrade per l'Italia è una miniera d'oro : indennizzo miliardario anche in caso di mancata ... : anche se fosse colpevole di mancata manutenzione come ad esempio potrebbe accadere per la drammatica vicenda del ponte Morandi, seppure ad oggi nel registro degli indagati della procura di Genova non ...

Graziano Delrio sul Disastro di Genova : "Viviamo giorni cattivi. Noi abbiamo seminato bene - ma Italia è fragile" : "A questo Paese manca molto il senso dell'interesse nazionale, di come sia importante che nelle diversità ciascuno persegua il bene della comunità e della coesione sociale, come ha detto il presidente Mattarella. In questi giorni cattivi questo suo appello ha più senso. Il Paese ha bisogno di unità e coesione". Così l'ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, parla della prima volta del ...

"Disastro senza precedenti. Ma non finirà all'italiana" : nostro inviato a GenovaIl ruolo gli impone una certa freddezza, ma Francesco Cozzi, procuratore della Repubblica di Genova, non si nasconde dietro la toga: "Per noi che siamo nati e cresciuti in questa città, il ponte Morandi era un pezzo della nostra identità. È come se mi avessero amputato un braccio, è come se, tornando a casa per una via tortuosa, non trovassi più la porta d'ingresso".Il ponte Morandi era la cerniera fra Levante e ...