Diplomati magistrale : come ottenere il ruolo - dopo la sentenza? : La sentenza della Plenaria ha significato per i Diplomati magistrale il crollo di una speranza, la fine di una lotta che portavano avanti da anni. Ha chiuso loro le porte delle graduatorie ad esaurimento, anche a chi quelle porte era riuscito a varcarle. dopo le sentenze, i Diplomati magistrale vengono inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, e possono solo aspirare alle supplenze. Ma come possono ottenere il ruolo? In parte, la ...

Diplomati magistrale - vertenza e nota Miur : le valutazioni della FLC CGIL : La nota Miur 45988 del 17 ottobre ha fornito agli USR indicazioni operative sulla gestione delle vertenze dei Diplomati magistrali, in base a quanto previsto dal Decreto Dignità (Legge 96/2018). Gli uffici periferici sono stati sollecitati ad adottare i provvedimenti previsti dal Decreto per i ricorrenti i cui ricorsi per l’inserimento in GAE sono stati rigettati, come conseguenza della sentenza n. 11/2017 dell’Adunanza plenaria. nota Miur sui ...

Scuola - Miur ordina revoca ruolo ai Diplomati magistrale : ecco la nota 45988 e le ultime notizie : Il Ministero dell’Istruzione ha emesso la nota N. 45988 (datata 17 ottobre 2018) avente come oggetto il ‘contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’ a. s. 2001/02 per l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento – sentenza Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 sui giudizi pendenti. Adempimenti degli Uffici ex art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. ...

Scuola - Diplomati magistrale ultime notizie : ATP Torino annulla decreto licenziamento per 4 docenti : Il sindacato Anief rende noto, attraverso la pubblicazione di una nota ufficiale, in merito all’annullamento del decreto di licenziamento per quattro docenti diplomati magistrale immessi in ruolo con riserva e di depennamento dalle Gae di altri diciotto insegnanti, da parte del competente Ambito Territoriale di Torino. diplomati magistrale, ATP Torino annulla decreto di licenziamento per quattro docenti Anief sottolinea con soddisfazione ...

Scuola - Diplomati magistrale e concorso infanzia e primaria ultime notizie : Anief ‘E’ illegittimo’ : In una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il sindacato Anief torna a contestare la legittimità del concorso Scuola infanzia e primaria: in particolare l’ufficio legale del sindacato ritiene illegittima la selezione per ‘l’eventuale esclusione dei diplomati magistrale che hanno prestato il servizio tra il 1999-2009, i laureati di scienze della formazione primaria i cui anni di tirocinio non sono riconosciuti come servizio, ...

Scuola - Diplomati magistrale e formazione docenti ultime notizie : Aprea ‘Bel colpo per la maggioranza del cambiamento’ : La responsabile Scuola di Forza Italia, Valentina Aprea, è intervenuta al congresso organizzato da ‘TuttoScuola‘, che ha avuto come argomento principale la dispersione scolastica e intitolato ‘La Scuola colabrodo’. L’ex sottosegretario al Miur ha parlato anche di formazione docenti, di diplomati magistrale e di abilitazioni. Non sono mancate le frecciatine anche alla nuova gestione Bussetti. Valentina Aprea: ...

Scuola - precariato e Diplomati magistrale ultime notizie : Pittoni ‘Nessuno si è preso la responsabilità’ : Il senatore Mario Pittoni, Presidente della commissione Cultura del Senato e responsabile Scuola della Lega, è intervenuto al convegno organizzato dal noto portale di informazione scolastica, TuttoScuola, sulla dispersione scolastica e intitolato “La Scuola colabrodo”. Pittoni ha avuto modo di parlare anche di precariato e della questione riguardante i diplomati magistrale. Pittoni sulla questione diplomati magistrale e precariato ‘Ho ...

Scuola - Diplomati magistrale ultime notizie : Lucia Azzolina a Radio Cusano - ulteriori chiarimenti : L’onorevole Lucia Azzolina del Movimento Cinque Stelle ha concesso un’intervista Radiofonica a Radio Cusano all’interno della quale si fanno ulteriori precisazioni in merito alla questione dei diplomati magistrale in seguito alle contestazioni di cui è stato fatto oggetto il partito pentastellato in occasione del Movifest di Settimo Torinese. Lucia Azzolina a Radio Cusano sulla questione diplomati magistrale ‘Voglio ...

Scuola - Diplomati magistrale ultime notizie : ministro Bussetti ha risposto a un’interrogazione parlamentare : La questione relativa ai diplomati magistrale ha suscitato numerose polemiche negli scorsi giorni, una su tutte gli attacchi all’onorevole Lucia Azzolina del Movimento Cinque Stelle. In merito all’argomento, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha risposto all’interrogazione presentata dall’onorevole Mollicone (Fratelli d’Italia). ministro Bussetti: ‘I diplomati magistrale avrebbero dovuto essere ...

Scuola - Diplomati magistrale : Lucia Azzolina (M5S) ‘Basta offese - video per spiegare cosa stiamo facendo’ : L’onorevole Lucia Azzolina del M5S ha pubblicato un video all’interno del quale ha voluto precisare alcuni aspetti della contestazione di cui è stata oggetto sabato scorso durante il Movifest di Settimo Torinese. La contestazione era dovuta alla situazione relativa ai diplomati magistrale. Vi riportiamo le dichiarazioni dell’esponente pentastellata. Lucia Azzolina, video per spiegare le contestazioni di sabato scorso a Settimo ...

Scuola - Diplomati magistrale : Silvia Chimienti risponde alle contestazioni al M5S : La questione legata ai diplomati magistrale continua a generare polemiche. Alla festa del Movimento Cinque Stelle, a Torino, l’onorevole Lucia Azzolina è stata duramente contestata da una maestra che ha esclamato: ‘Abbiamo preso atto del fatto che questo è davvero il governo del cambiamento. Ha cambiato idea tra quanto ha promesso in campagna elettorale e quanto ha fatto quando si è seduto sulla sedia’. diplomati magistrale, ...

Scuola - Diplomati magistrale : senatore Pittoni - aggiornamento su concorso straordinario : Il senatore Mario Pittoni è nuovamente intervenuto sulla questione riguardante il concorso straordinario riservato ai diplomati magistrale ante 2001/2002 e ai laureati in Scienze della Formazione Primaria. L’intervento del Presidente della Commissione Cultura al Senato ha riguardato soprattutto la ventilata possibilità di assegnazione di un punteggio speciale a favore di tutti coloro che sono stati assunti con riserva e che hanno ...

Decreto Dignità è legge : le novità per i Diplomati magistrale : È stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 agosto 2018 il Decreto Dignita' divenuto legge dal 12 agosto 2018. Uno dei punti salienti del Decreto previsto per la Scuola riguarda la questione dei diplomati magistrale [VIDEO] ai quali si conferira' una supplenza annuale fino al 30 giugno 2019, con la possibilita' di partecipare al concorso straordinario, e delle supplenze su posti vacanti dopo 36 mesi di servizio. Una prima ...

Scuola - Diplomati magistrale : prima il danno - poi la beffa finale : L’ennesima beffa, quella a cui andranno incontro i diplomati magistrale che si accingono ad essere immessi in ruolo dagli uffici scolastici per il prossimo anno scolastico 2018/2019: si tratta, però di contratti comprensivi di ‘clausola risolutiva’ che troverà applicazione nel momento in cui si darà esecuzione alla sentenza di merito decretata dall’Adunanza plenaria il 20 dicembre scorso.Ne ha parlato […] L'articolo ...