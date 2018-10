Dieta mima digiuno | ecco perchè fa dimagrire

Dieta mima digiuno di Valter Longo/ Video Le Iene - top 50 del Time : ecco come funziona : Dieta mima digiuno di Valter Longo inserita nella top 50 del Time : Video de Le Iene , ecco come funziona il progetto alimentare che aumenta la longevità.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 13:50:00 GMT)

Chi è Valter Longo - l’inventore della Dieta mima digiuno. Come funziona : Valter Longo è l’inventore della dieta mima digiuno, un regime alimentare rivoluzionario che promette di allungare la vita e difenderci dalle malattie. Specializzato in gerontologia e biologia cellulare, il professor Longo è nato a Genova, ma ha studiato negli Stati Uniti presso l’Università della California, a Los Angeles. A 51 anni è stato inserito dal Time nella lista delle 50 persone più influenti al mondo per la salute, grazie ...