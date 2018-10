Diego Armando Maradona | “Non riesce a camminare…” L’ortopedico spiega il motivo Guarda

Diego Armando Maradona non riesce a camminare/ Il suo chirurgo : “Gli servono due protesi alle ginocchia” : Diego Armando Maradona non riesce a camminare. Il suo chirurgo rivela: “Gli servono due protesi alle ginocchia, non ha più cartilagine”. Le ultime notizie sul Pibe de oro(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 15:53:00 GMT)

Diego Armando Maradona Jr risponde ai tifosi della Juventus dopo i cori shock : “la loro è inferiorità culturale” : Diego Armando Maradona Jr ha affidato a Twitter il proprio pensiero dopo la gara tra il suo Napoli e la Juventus “Pazienza e tranquillità… siamo forti e lo abbiamo dimostrato!! I cori durante il match dimostrano la loro inferiorità culturale e su quello amici miei non ci si può far niente!” Questo il duro tweet di Diego Armando Maradona Jr, destinato ai tifosi della Juventus, rei d’aver intonato cori di ...

Diego Armando Maradona cambia ancora vita : lascia l’Ucraina - allenerà in Messico : Diego Armando Maradona si siederà sulla panchina del Dorados de Sinaloa, club messicano di seconda divisione L’ex stella argentina Diego Armando Maradona è stato nominato allenatore del Dorados de Sinaloa, club messicano di seconda divisione, come confermato dal club in una nota. “Benvenuto nel grande pesce Diego!”, ha scritto il club su Twitter senza fornire ulteriori dettagli sull’accordo o su quando il 57enne ...