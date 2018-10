Diagnosi del cancro del polmone

Kabir Bedi - il dramma del figlio suicida dopo la Diagnosi di schizzofrenia : Kabir Bedi, celebre protagonista di Sandokan, racconta per la prima volta il dramma del suicidio di suo figlio, morto dopo una diagnosi di schizzofrenia. Ospite di Storie Italiane, il programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele, l’attore ha ricordato il figlio Siddarth, che si è tolto la vita nel 1997 a soli 26 anni. L’uomo insegnava all’Università ed era un genio dell’informatica, ma da qualche tempo stava male. ...

Taranto : Diagnosi e prevenzione delle malattie polmonari - illustrate le novità E il 27 ottobre convegno nella città ionica su "Aggiornamenti ... : Questo è un elemento positivo perché sta a dimostrare come studio e scienza si siano impegnati su obiettivi avanzati. Fare quindi il punto sull'applicazione di questi farmaci e sui risultati ottenuti,...

Diabete di tipo 2 - i primi segni già 20 anni prima della Diagnosi : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

I primi segni del diabete si possono riconoscere anche 10 anni prima della Diagnosi : (foto: Jose A. Bernat Bacete/Getty Images) In chi ha il diabete di tipo 2, i primi segnali potrebbero essere rintracciati già 10 anni (e in certi casi anche di più) prima della comparsa effettiva della malattia e della sua diagnosi. A rivelarlo è uno studio giapponese, che è stato presentato al meeting annuale dell’Associazione europea per lo studio del diabete (Easd), appena tenuto a Berlino. Ecco quali sono i campanelli d’allarme ...

Tumori del polmone : all’Aou di Sassari una nuova arma nella Diagnosi : Un sistema diagnostico di ultima generazione che consente di individuare il tumore primitivo polmonare (anche di piccole dimensioni), oltreché intervenire con precisione ed efficacia nelle vie bronchiali. È la nuova apparecchiatura in dotazione alla struttura complessa di Pneumologia clinica e interventistica dell’Aou di Sassari, diretta dal professor Piero Pirina. Si chiama videobroncoscopia con sistema Ebus (Endo bronchial ultra sound) ...

Alzheimer - come funziona la Diagnosi precoce e i primi sintomi della malattia : La ricerca sull’Alzheimer in Italia si concentra soprattutto sulla diagnosi precoce intesa anche come strumento essenziale per lo sviluppo di farmaci per il trattamento della malattia. I 25 progetti triennali di ricerca della rete di giovani ricercatori sostenuti da Airalzh Onlus, in partnership con Coop stanno già producendo risultati interessanti che spaziano dalle nuove interpretazioni applicate a strumenti diagnostici già utilizzati ...

Cancro - Diagnosi precoce del tumore ai polmoni/ Tac spirale conviene anche economicamente : La Tac spirale in uso da alcuni anni negli Stati Uniti dimostra tutta la sua importanza per scoprire i tumori al primo stadio e che dunque possono essere guariti ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 12:28:00 GMT)

Diagnosi della Sclerosi Laterale Amiotrofica : Nessun esame, da solo, permette di formulare la Diagnosi e le prime manifestazioni della Sclerosi Laterale Amiotrofica sono comuni a tante altre malattie molto meno gravi e più facilmente curabili. È quindi importante raccogliere una storia dettagliata dei sintomi e uno specialista esperto sa anche rilevare alcuni segni specifici della Sclerosi Laterale Amiotrofica nel corso della visita. Anche la verifica dell’andamento nel tempo dei sintomi è ...

Salute : associazione dona all’Aou di Sassari un monitor per le Diagnosi delle intolleranze alimentari : Un monitor con relativo kit per valutare le intolleranze alimentari nei bambini: è quanto l’associazione sportiva no profit “Gianni Fresu” ha donato ieri sera all’unità operativa complessa di Pediatria dell’Aou di Sassari. L’apparecchio per il “breath test” consente di diagnosticare eventuali condizioni in cui l’organismo non è in grado di digerire il lattosio, zucchero presente nel latte e nei suoi derivati, o vi ...

Giornata mondiale della Sepsi - convegno Diagnosi e gestione clinica : Colpisce 30 milioni di persone nel mondo ogni anno, provocando un decesso ogni 3-4 secondi e uccidendo dieci volte più dell'infarto. Nonostante i progressi riportati dalla medicina moderna, la Sepsi ...

Test del Dna del feto : basterà un prelievo per Diagnosi più precise e non invasive : Sperimentato in Italia, all'Ospedale Sant'Anna di Torino, un nuovo Test del Dna di tipo prenatale. Il nuovo esame si baserà su un semplice prelievo del sangue materno che consentirà agli specialisti del settore di compiere analisi genetiche più accurate e meno invasive per le diagnosi precoci sul Dna del feto. L’iter del nuovo progetto, della durata di un anno, confronterà in parallelo il nuovo Test del sangue con le metodiche diagnostiche ...

Aggiornamenti sullo stato di salute di Bono Vox dopo lo stop del concerto di Berlino : arriva la Diagnosi : La salute di Bono Vox sarebbe sotto controllo. L'artista è finalmente intervenuto dopo lo stop del concerto a Berlino per rassicurare i suoi fan sul suo stato dopo quella che era stata spacciata per una grave laringite. Il leader degli U2 si è sottoposto alle visite di controllo di routine, dalle quali è emerso che non vi sarebbe niente di preoccupante a carico delle corde vocali. Il recupero della voce avverrà perciò in maniera completa e ...