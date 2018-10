Di Maio | siamo su strada giusta

Manovra - Di Maio : 'Siamo sulla strada giusta - non ci fermeremo' : Il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato la bocciatura della Manovra finanziaria da parte della commissione Ue. "Siamo l'ultimo argine per la salvaguardia dei diritti sociali degli italiani - ha ...

"Siamo cresciuti ma la nostra anima resta la stessa" : la lettera di Luigi Di Maio al Movimento Cinque Stelle : Hai tanti sogni e senti di avere il mondo nelle tue mani, anche se non è proprio così. Ma hai così tanta voglia di fare che puoi ottenere qualsiasi risultato. Ogni tanto fai anche qualche cazzata e i ...

Italia 5 stelle - Di Maio : “Siamo al governo e riempiamo ancora le piazze. Ci siamo arrabbiati per difendere l’onestà” : “siamo al governo e riempiamo ancora di gente i posti pubblici”. Luigi Di Maio arriva al Circo Massimo da vincitore e dopo la tensione del Consiglio dei ministri si presenta per farsi abbracciare dai suoi. Gli risponde la folla 5 stelle delle migliori occasioni: 30mila secondo gli organizzatori. Pochi minuti prima gli attivisti hanno seguito la conferenza stampa che dice addio al condono nella manovra in diretta sui maxi schermi ...

Salvini gela Di Maio : “Non possiamo convocare Cdm per riapprovare decreti già approvati” : Scontro nella maggioranza. La convocazione di Giuseppe Conte di un nuovo Cdm sul dl fiscale per sabato trova in Matteo

Lega - la smentita contro Luigi Di Maio : 'Siamo gente seria - non sappiamo nulla di testi manipolati' : Ma i sospetti si concentrano da un lato sui tecnici del ministro dell'Economia Giovanni Tria , già presi di mira nei giorni delle trattative sulla finanziaria, e dall'altro sugli alleati leghisti, i ...

Condono - Di Maio : «Al Quirinale testo manipolato - denuncio alla Procura» Il Colle : «Documento mai arrivato». La Lega : «Noi siamo seri» : «Il testo della Pace fiscale è stato manipolato». Lo annuncia Luigi Di Maio durante la trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa. «Non è possibile che vada al...

Di Maio contro Ue e media : 'Hanno deciso che il governo deve cadere - ma noi siamo compatti' : Luigi Di Maio torna a scagliarsi contro l'Europa dopo l'affondo di sabato in risposta alla prima bocciatura della manovra da parte di Bruxelles . ' Il sistema mediatico e il sistema europeo ormai ha ...

Di Maio - siamo convinti che Pil crescerà : ANSA, - ROMA, 06 OTT - "Le previsioni non si fanno sui se. Noi siamo convinti che quello sarà il tasso di crescita e con quella crescita riusciremo a ripagare il debito e abbassare il deficit". Così ...