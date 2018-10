Italia 5 stelle - Di Maio : “Il sistema è vivo e lotta contro di noi e prova a impadronirsi dello Stato ogni giorno” : “Non perché siamo al governo abbiamo vinto”, ha detto Luigi Di Maio nel suo discorso di chiusura dal palco di Italia 5 stelle. “Il sistema è vivo e lotta contro di noi e prova a impadronirsi dello Stato ogni giorno. E noi dobbiamo impedirglielo comportandoci bene”. Parlando dal palco, il vicepremier 5 stelle ha poi illustrato il volantino con i venti punti del programma di cui 10, ha detto, sono già stati realizzati. ...

Italia 5 stelle - Di Maio : “Nell’ultimo anno abbiamo cercato di tenere alti i valori del M5s. Noi al governo - ma riempiamo le piazze” : “In questo ultimo anno abbiamo cercato di tenere sempre alti i valori del Movimento. E fino a che li abbiamo rispettati ci hanno fatto crescere”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio dal palco di Italia 5 stelle, la kermesse del Movimento 5 stelle in programma al Circo Massimo di Roma. “Vi assicuro che ogni mattina mi sveglio e penso a come tenere fede ai nostri valori che ci ricordano ogni giorno che siamo cittadini nelle ...

Salvini - tregua con Di Maio : “In tanti vogliono un’Italia serva - ma noi dureremo 5 anni” : Alle otto del mattino Matteo Salvini si presenta sulle rive del Lago di Como a Cernobbio per salutare la platea amica degli imprenditori di Coldiretti e per lanciare un messaggio chiaro, il governo non cadrà perché «abbiamo così tanti avversari fuori che sono interessati ad avere un Italia precaria in ginocchio e serva che dentro dobbiamo andare d’...

Salvini - tregua con Di Maio : "In tanti vogliono un'Italia serva - ma noi dureremo 5 anni" : LEGGI ANCHE Nel governo un compromesso a tempo , Ilario Lombardo, Dunque Salvini parte per Roma , alle 13 è in programma un Cdm con Di Maio e Conte, con la volontà politica di tenere insieme la ...

Manovra - lettera Ue : “Deviazione senza precedenti”/ Ultime notizie - Salvini e Di Maio : “Noi non molliamo” : Manovra, Conte al Consiglio Ue per convincere l'Europa: "Oettinger? Aspetto critiche ma legge è bella". Ultime notizie, bilaterali con Merkel e Macron: Governo sotto pressione(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 20:11:00 GMT)

Caos su condono : Di Maio denuncia 'manina'. Lega : Noi non c'entriamo : Roma, 17 ott., askanews, - Il condono fiscale provoca il Caos nel governo e tra palazzo Chigi e Quirinale. Il vice-premier Luigi Di Maio va in trasmissione a 'Porta a porta' e rinnega parte delle ...

Condono - Di Maio : «Al Quirinale testo manipolato» Il Colle : «Mai arrivato» La Lega : «Noi siamo gente seria» : 'Il testo della Pace fiscale è stato manipolato'. Lo annuncia Luigi Di Maio durante la trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa. 'Non è possibile che vada al Quirinale un testo modificato' che ...

Lega a Di Maio : noi siamo gente seria : 22.16 "Noi siamo gente seria e non sappiamo niente di decreti truccati, stiamo lavorando giorno e notte sulla riduzione delle tasse, sulla legge Fornero e sulla chiusura delle liti tra cittadini ed Equitalia". Lo fanno sapere alcuni esponenti della Lega dopo le parole del vicepremier Di Maio a 'Porta a Porta'.

Condono - Di Maio : «Al Quirinale testo manipolato - denuncio alla Procura» Il Colle : «Documento mai arrivato». La Lega : «Noi siamo seri» : «Il testo della Pace fiscale è stato manipolato». Lo annuncia Luigi Di Maio durante la trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa. «Non è possibile che vada al...

Condono - Di Maio : «Al Quirinale testo manipolato - denuncio alla Procura» Il Colle : «Documento mai arrivato». La Lega : «Noi siamo seri» : «Il testo della Pace fiscale è stato manipolato». Lo annuncia Luigi Di Maio durante la trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa. «Non è possibile che vada al...

Di Maio replica a Juncker : 'Noi andiamo avanti - a lui resta solo poco tempo' : Sprezzante risposta di Di Maio a Juncker: il presidente della Commissione europea, dice il vicepremier su Istagram, non può attaccare un Paese sovrano 'solo perché quel governo non è simpatico a lui e ...

Di Maio replica a Juncker : "Noi andiamo avanti - a lui resta solo poco tempo" : Sprezzante risposta di Di Maio a Juncker: il presidente della Commissione europea, dice il vicepremier su Istagram, non può attaccare un Paese sovrano "solo perché quel governo non è simpatico a lui e all'élite di cui fa parte" e può pure continuare a rivoltarsi contro la 'manovra del popolo' ma "gli rimane tempo ancora fino a maggio". "Oggi ...

Di Maio replica a Juncker : "Noi andiamo avanti" : Sprezzante risposta di Di Maio a Juncker: il presidente della Commissione europea, dice il vicepremier su Istagram, non può attaccare un Paese sovrano "solo perché quel governo non è simpatico a lui e all'élite di cui fa parte" e può pure continuare a rivoltarsi contro la 'manovra del popolo' ma "gli rimane tempo ancora fino a maggio. Oggi l'Eurostat - ...

Manovra - Di Maio : Juncker? A maggio scade - noi andiamo avanti : Roma, 16 ott., askanews, - 'Juncker oggi dice che l'Eurozona si rivolterà' contro la Manovra 'A nome di chi parla?'. Lo chiede retoricamente il vicepremier Luigi Di Maio, con un post su Instangram. '...