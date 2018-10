Di Maio nel 2017 | Se faccio legge per condono a Ischia mi iscrivo al Pd Il

Nel daily di X Factor 12 il nuovo direttore creativo Simone Ferrari e le prove di Mara Maionchi con gli Under Uomini : Nella puntata di ieri del daily di X Factor 12 abbiamo visto i due giudici Manuel Agnelli e Fedez confrontarsi rispettivamente con le loro squadre. Manuel Agnelli, affiancato da Big Fish, ha passato del tempo in sala prove con le tre Under donne, Martina Attili, Sherol Dos Santos e Luna Melis; Fedez, supportato dal produttore Fausto Cogliati, ha invece provato con i tre over in gara, ovvero Naomi Rivieccio, Renza Castelli e Matteo Costanzo. Per ...

Di Maio nel 2017 : "Se faccio legge condono a Ischia mi iscrivo al Pd". Il segretario dem di Napoli : "Ti aspetto" : E' virale un comizio dell'agosto 2017 del leader dei Cinque Stelle pubblicato oggi sui social da Tommaso Ederoclite del Pd Napoli

Di Maio : 'Nel ddl 'spazzacorrotti' ci sarà il carcere per gli evasori' - : Il vicepremier ha annunciato che entro il prossimo anno sarà approvata una legge che prevede la detenzione per chi viola le norme fiscali dello Stato. La norma sarà in un emendamento al disegno di ...

Conte - Di Maio e Salvini a cena : nomine Rai nel menù/ Ultime notizie - la lista di Salini : Paterniti verso Tg1 : Conte, Di Maio e Salvini a cena: nomine Rai nel menù. La lista di Salini: Paterniti verso Tg1, ma la Lega resiste alle pressioni del M5s. Le Ultime notizie sulle possibili scelte(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 07:49:00 GMT)

Manovra - Di Maio : siamo nel giusto - non abbiamo nulla da temere : Roma,, askanews, - "Per ora sta andando tutto come previsto, ci aspettavamo dalla Commissione europea delle osservazioni sia sulla Manovra di bilancio sia sulla lettera che abbiamo inviato questa ...

Terremoto : Di Maio incontra sindaci paesi colpiti nel catanese : Roma, 22 ott. (AdnKronos) - E' in corso un incontro, a Palazzo Chigi, tra il vicepremier Luigi Di Maio e i sindaci dei paesi colpiti dal Terremoto nel catanese all'inizio di ottobre.

Di Maio : 'Riforma del Colle? L'idea di Grillo non è nel contratto' : Intervistato a Rtl 102.5, Di Maio ha quindi chiarito che il governo "andrà avanti per 5 anni, e chi scommette sulla sua caduta avrà una brutta sorpresa", ma " i cittadini non saranno perseguitati da ...

Di Maio : “Sul Capo dello Stato Grillo ha espresso una sua idea - ma non è nel contratto” : Anche Luigi di Maio prova a smorzare i toni, dopo le polemiche che la frase di Beppe Grillo sui poteri del Capo dello Stato ha scatenato ieri: "Si riferiva all'abolizione dei senatori a vita e al reato di vilipendio. I cittadini non saranno perseguitati dall'ennesima riforma costituzionale che vuole cambiare l'assetto del proprio Paese".Continua a leggere

Di Maio : riforma del Colle? L'idea di Grillo non è nel contratto : "Beppe Grillo ha esposto la propria idea che non è nel contratto di governo, noi non ci lanciamo in una grandissima riforma costituzionale sul Presidente della Repubblica". Lo ha detto il vicepremier ...

Manovra - Di Maio pronto a dialogare : "Vogliamo restare nella Ue e nell'euro" : 'Noi nell'Unione europea e nell'Euro che vogliamo restare' . Nel giorno in cui l'Italia risponde all' Unione europea sulla Manovra economica bocciata dalla Commissione Ue , il vicepremier Luigi Di ...

Italia a 5 Stelle - Conte sul palco 'Avanti fino al 2013'. Grillo attacca il Quirinale e Di Maio rassicura 'Resteremo nella Ue' : ... 'Noi abbiamo cambiato il mondo...guardate a Conte cosa è successo in in 4 mesi, era un cazzo di professorino, che faceva l'esegesi del diritto e ora è qui: noi cambieremo il mondo'. Sul 'figlioccio' ...

Di Maio. 'Resteremo nella Ue e nell Euro. Garantisco io' : D Maio pensa però che 'la Commissione europea debba tenere conto che quando Moody's dice che l'outlook italiano è stabile, ciò significa che l'Italia ha una economia solida. Allora la Commissione in ...

Scontro nel governo sul deficit al 2 - 4% : vince la linea dura di Di Maio e Salvini : Più del condono. Più delle incomprensioni delle ultime 36 ore tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nel consiglio dei ministri di ieri, il dibattito si è acceso sulla risposta...

Italia 5 stelle - Di Maio : “Nell’ultimo anno abbiamo cercato di tenere alti i valori del M5s. Noi al governo - ma riempiamo le piazze” : “In questo ultimo anno abbiamo cercato di tenere sempre alti i valori del Movimento. E fino a che li abbiamo rispettati ci hanno fatto crescere”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio dal palco di Italia 5 stelle, la kermesse del Movimento 5 stelle in programma al Circo Massimo di Roma. “Vi assicuro che ogni mattina mi sveglio e penso a come tenere fede ai nostri valori che ci ricordano ogni giorno che siamo cittadini nelle ...