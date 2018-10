Di Maio | È la prima legge non scritta da Ue | normale che a loro non piaccia

Il carcere per gli evasori proposto da Di Maio? Non arriverà prima dell’anno prossimo : "Entro il prossimo anno sarà approvata in Parlamento la legge che prevede il carcere per gli evasori. Parola mia", ha annunciato oggi il vicepremier Luigi Di Maio. "Faremo un emendamento al ddl ‘spazza corrotti’. Una norma penale di questo tenore non poteva essere inserita nel decreto fiscale", ha aggiunto.Continua a leggere

Italia a 5 stelle - Grillo - Raggi - Di Maio e Conte per la prima volte tutti insieme : La sindaca, il capo politico, il presidente e il fondatore. Piccolo siparietto a Italia a Cinque stelle tra la sindaca Raggi, il vice premier Di Maio, il premier Conte e Beppe Grillo. È la prima volta ...

Conte-Di Maio-Salvini - prima intesa sul condono. Confronto su tutti i nodi tra Lega e M5S : È ora cominciato il Consiglio dei ministri, durante il quale oltre al varo del decreto fiscale riscritto si farà il punto sulla linea da tenere con Bruxelles sulla manovra: la risposta alla durissima lettera dei commissari dovrà arrivare entro lunedì...

Manovra - Di Maio risponde a Oettinger : “Si morda la lingua 3 volte prima di parlare” : Luigi di Maio ha risposto con un post su Facebook al commissario Ue: "Oettinger e tutti gli altri commissari aprano le orecchie e ascoltino attentamente prima di sparare sentenze. Un rifiuto a prescindere è intollerabile. Gli impegni saranno rispettati, ma non si può più morire di austerità". .Continua a leggere

Manovra - caos al vertice sul decreto fiscale prima del Cdm. Di Maio diserta : E, rivolto al ministro dell'Economia Tria, afferma: 'Sarebbe più decoroso se si dimettesse'. Tante le scadenze che vedono l'Italia in prima linea nelle prossime settimane. Nei prossimi giorni, la ...

Reddito cittadinanza e prima casa Di Maio : "Da 780 si scende a 400€" : Con l'avvicinarsi della stesura delle legge di Stabilità, si fanno sempre più definiti i contorni del Reddito di cittadinanza, misura che dovrebbe riguardare oltre sei milioni di italiani e che dovrebbe costare alle casse dello Stato circa 10 miliardi. Segui su affaritaliani.it

Ammortizzatori sociali - Di Maio : “Prima della legge di bilancio li ripristineremo. Smantelliamo altro pezzo di Jobs Act” : “Stiamo smantellando il Jobs act, un po’ alla volta, noi e la Corte costituzionale“. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con i sindacati sugli Ammortizzatori sociali. “Ci troviamo con centinaia di migliaia di lavoratori che da settembre iniziano a non avere Ammortizzatori, dovremo ripristinarli prima della legge di bilancio e lo faremo con un ...

Manovra - Di Maio : “Per la prima volta diamo ai poveri e non alle banche” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna a parlare della legge di bilancio: "Sono anni che si fanno manovre contro i cittadini e a favore delle banche in deficit. Per una volta che il deficit lo si fa per dare ai più deboli, sono tutti pronti a criticare", commenta il ministro del Lavoro.Continua a leggere

Di Maio 'In primavera la riforma costituzionale 345 parlamentari in meno e referendum propositivo' : Governo che vai, riforma costituzionale che trovi. Quella targata M5S, la Lega ancora non ha battuto colpo, viene esposta dai ministri Luigi Di Maio e Riccardo Fraccaro durante la giornata conclusiva ...

Manovra - Di Maio : deficit sicuramente sopra 1 - 6% - prima cittadini : Roma, 26 set., askanews, - Sulla Manovra e il livello di deficit 'si discute sicuramente su più dell'1,6 per cento'. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, ministro di Lavoro e Sviluppo ...

