Di Maio all' Ue | Rispetto per il popolo italiano

Manovra - Di Maio : “Bocciatura dall’Ue? Non rivedremo i termini. Pil del 2019 all’1 - 5% è stima di crescita corretta” : “Non rivedremo i termini della Manovra, perché la stima di crescita è esatta. Non ci sono troppe spese, ci sono tanti tagli alle cose inutili”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti fuori dal Mise. “Credo che il giudizio dell’Europa sia stato ampiamente anticipato dai commissari nelle loro dichiarazioni – ha aggiunto – ci siederemo al tavolo con loro e ...

Di Maio : "I mercati vogliono bene all'Italia" : "I mercati vogliono molto più bene all'Italia di quanto ne vogliano alcune istituzioni europee". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio , osservando come lo spread tra Btp e Bund tedeschi oggi oscilli ...

Manovra - Di Maio : vincere la paura - i mercati vogliono bene all'Italia | Tajani : va cambiata : "Dobbiamo vincere la paura, l'unica cosa di cui dobbiamo avere paura in questo momento è proprio la paura". Cosi' il vicepremier . Ma il presidente del Pe, Tajani: "No a dichiarazioni di guerra"

Manovra - Di Maio : vincere la paura - i mercati vogliono bene all'Italia : "Dobbiamo vincere la paura, l'unica cosa di cui dobbiamo avere paura in questo momento è proprio la paura". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, uscendo dal Mise parlando delle oscillazioni ...

[Il retroscena] Il piano B di Salvini e Di Maio per poter fare la guerra all'Europa senza pensieri : La brusca frenata dell'economia mette già a rischio la Manovra del popolo prima che sia stata ufficialmente varata. Partendo da queste basi risulta infatti sempre più difficile raggiungere il +1,5% ...

Alluvione Sicilia - Luigi Di Maio pronto ad atterrare in Sicilia : Alluvione Sicilia, il Ministro Luigi Di Maio si recherà nel fine settimana in Sicilia Catania – «Oggi ho incontrato i sindaci Siciliani. Abbiamo preso impegni a partire dalle scuole per trasferire le risorse e rendere di nuovo agibili gli edifici pubblici e nel weekend sarò in Sicilia con il capo della Protezione civile per fare stime riguardo ai danni che hanno colpito gli edifici privati». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio fuori ...

Adesso Di Maio si accorge che lo spread fa male alle banche : L'altalena dello spread e la prospettiva di una manovra che aumenta il debito pubblico è un rischio per il sistema bancario italiano e specialmente per le banche più esposte sui titoli di stato. Di questo sembra essersi accorto anche Luigi Di Maio. “Per ora teniamo sotto controllo gli istituti di cr

Il governo si prepara alla bocciatura di Bruxelles. Cena Conte-Di Maio-Salvini : Le contromosse alle osservazioni della Commissione Ue saranno discusse stasera dal presidente del Consiglio con i suoi due vicepremier -

Maltempo : vertice a Palazzo Chigi su Sicilia - Di Maio in Comuni alluvionati : Palermo, 22 ott. (AdnKronos) - Il vice premier Luigi Maio insieme al capo della Protezione civile Angelo Borrelli sabato e domenica sarà in Sicilia per un sopralluogo nei Comuni colpiti dall'alluvione di venerdì scorso e in quelli danneggiati dal sisma del 6 ottobre. Non solo. Il Governo è pronto a

Manovra - Di Maio : “Ci danno degli scalmanati? Non usciamo né dall’euro né dall’Unione europea” : “I mercati vogliono più bene all’Italia di quanto ne vogliano i commissari europei“. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti fuori da palazzo Chigi. Che ha ribadito: “Non vogliamo uscire né dall’euro né dall’Unione europea, sia chiaro per tutti. Ci dicono che siamo scalmanati? Hanno usato anche parole peggiori”. L'articolo Manovra, Di Maio: “Ci danno ...

Pensioni - Di Maio : “In manovra fermiamo l’adeguamento dei requisiti contributivi all’aspettativa di vita” : Il governo lavora per inserire nella manovra il “congelamento” a 42 anni e 10 mesi degli anni di contributi necessari per andare in pensione, fermando quindi gli adeguamenti all’aspettativa di vita previsti dalle riforme previdenziali degli ultimi anni. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio dopo aver incontrato un gruppo di lavoratori che hanno versato contributi per 41 anni ma non ...

Di Maio : "Lavoriamo a un'ipotesi di sterilizzazione dell'aspettativa di vita per l'accesso alle pensioni" : Il Governo sta lavorando a un'ipotesi di sterilizzazione dell'aspettativa di vita per l'accesso alla pensione da inserire in legge di Bilancio. Lo si legge in una nota del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio che oggi ha incontrato i rappresentanti di "quota 41", ovvero i lavoratori che hanno 41 anni di contributi ma non possono andare in pensione perché troppo giovani."Il ministro - si legge nel documento - ha ...

Italia 5 stelle - un movimento e (almeno) cinque volti : così escono dalla kermesse Di Maio - Fico - Di Battista - Grillo - Conte : Un movimento, una base e (almeno) cinque teste. I 5 stelle che si sono fatti partito di governo, dopo quattro mesi di governo con la Lega si sono presentati all’esame della piazza. Visti dall’arena del Circo Massimo hanno la faccia stanca di chi sta attraversando il fuoco e non è detto che ne uscirà indenne. A vigilare sul palco ci sono due gigantografie di cartone che parlano da sole: Alessandro Di Battista e Beppe Grillo, i due che alla fine ...

Cinque Stelle - Grillo : "Togliere i poteri al Capo dello Stato". E Di Maio spinge : "Stop all'austerity" : 'Dalla Germania vedo grande rispetto' 'Anche il fatto che il ministro dell'economia si sia visto con Moscovici e Conte ha avuto interlocuzione con tanti leader siano frutto di un lavoro di ...