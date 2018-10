Depressione | come superare le brutte esperienze del passato e limitare l’ansia verso il

meteoweb.eu

: Superare i momenti no, prima di arrivare alla depressione: lo psicoterapeuta ci spiega come - Impronta Unika - ImprontaUnika : Superare i momenti no, prima di arrivare alla depressione: lo psicoterapeuta ci spiega come - Impronta Unika - ibuprofenepage_ : Ma tu quando hai l’influenza la curi con un sorriso e un’uscita con gli amici? E allora perché la depressione, dovr… - YamaTheShepherd : Rendiamoci conto che questa foto può essere usata come meme sia per mandare baci megagalattici che per una depressi… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) E’ capitato a tutti di sentirsi in preda alla, e si tratta nella maggior parte delle volte di momenti legati a delusioni o lutti. Fin qui tutto normale, i problemi sorgono quando non riusciamo a reagire e la sensazione di tristezza si prolunga troppo nel tempo e comincia a influenzare in modo pesante la nostra vita. L’Istat stima che il 5,4% della popolazione in Italia sia depressa. Tutto diventa un problema. Invece di goderci la vita, ci concentriamo su quello che non va. Il dolore è inevitabile,la vecchiaia, se siamo fortunati. “Se trascorriamo la maggior parte del tempo a pensare a tutto quello che non va o, che potrebbe andare storto non c’è da meravigliarsi se siamo insoddisfatti – spiega lo psicoterapeuta Giovanni Porta – Continuano a farci preoccupare per il futuro, rimpiangere il, ci tormentiamo per cose che non possiamo più cambiare, tramiamo in ...