Decreto sicurezza e legittima difesa | tensione Lega-M5S Il senatore De Falco ' Non ritiro

Pace fiscale e pace politica. La Lega porta a casa il Decreto sicurezza mentre M5s il condono a Ischia : I frutti della pace fiscale e soprattutto politica fanno capolino nelle commissioni parlamentari con emendamenti a doppia firma M5s e Lega. I toni duri, con minacce incrociate, ostruzionismo che fa pensare a due forze contrapposte più che a due partiti che convivono nella stessa maggioranza, si sono ammorditi.Il decreto fiscale, seconda versione, ovvero quella frutto del consiglio dei ministri di sabato che ha mozzato la "manina" ...

Salvini incassa la sforbiciata degli emendamenti grillini al Decreto sicurezza. E pubblica nuovo video di Claviere : In un video diffuso dal vicepremier, lo sconfinamento della polizia francese per riportare i migranti in Italia. 'Respinti perchè sprovvisti da documenti di viaggio' -

Governo - l'agguato grillino sul Decreto sicurezza : il ricatto sulla crisi : Stamattina faranno la pace. Ma più che pace sarà una tregua armata. Verrà trovata una soluzione tecnica per rendere meno 'imbarazzante' il condono agli occhi del popolo grillino che oggi e domani si ...

CONDONO - SCINTILLE DI MAIO-SALVINI SUL Decreto FISCALE/ Ultime notizie : M5s - 81 emendamenti al DL sicurezza : DECRETO FISCALE, Lega vs M5s: Salvini "per scemo non ci passo". Ultime notizie, Luigi Di Maio replica: "non fare il fenomeno". Conte convoca Cdm per domani(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 22:15:00 GMT)

Dl sicurezza - Di Maio a Salvini : “Non si lamenti in diretta su Facebook. Emendamenti al suo Decreto? Io sto qui” : “Non è colpa mia se io e Salvini non si siamo potuti confrontare sul dl sicurezza. È legittimo stare in campagna elettorale in Trentino, ma poi non ci si lamenti se non abbiamo sciolto i nodi”. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che risponde all’omologo di governo, Matteo Salvini, secondo il quale non era possibile che il M5s presentasse 81 Emendamenti al decreto legge sicurezza. L'articolo Dl sicurezza, ...

Il Servizio bilancio del Senato boccia il Decreto sicurezza di Salvini : Settimane a dare contro alla Ragioneria generale dello stato perché i “tecnici” facevano - come sempre - le pulci ai decreti prima di “bollinarli”. Ma alla fine, a tradire Matteo Salvini e il suo provvedimento-simbolo sulla Sicurezza è stato il Servizio bilancio del Senato. Il “fattaccio” è avvenu

Emma Bonino contro Matteo Salvini : 'Col suo Decreto sicurezza in Italia ci saranno più irregolari' : L'ex ministro degli Esteri Emma Bonino non ha mai apprezzato il nuovo corso intrapreso sul fronte della gestione dell'emergenza immigrazione, che punterebbe ad aprire le porte delle strutture di ...

Decreto sicurezza - Salvini pronto a far uscire soldi alle società di calcio : Decreto Sicurezza Salvini pronto a chiedere soldi alle società di calcio per la Sicurezza pubblica Messaggio di Matteo Salvini alle società di calcio. Commentando il Decreto Sicurezza attraverso una diretta su Facebook, il vicepremier e ministro dell’Interno ha annunciato una sua proposta: “Ogni domenica migliaia di unità delle forze dell’ordine sono impegnate a gestire l’ordine pubblico e chi paga? Noi. Chiederemo alle società di ...

Di Maio su Decreto sicurezza : "Apprezzato anche dall'Unione Europea" : "Il Decreto Sicurezza ha ricevuto apprezzamenti addirittura dall'Unione Europea". Ha risposto così il Vicepremier Luigi Di Maio a chi gli ha chiesto cosa ne pensasse del DL voluto fortemente da Matteo ...

Salvini mostra il Decreto sicurezza firmato da Mattarella : "Ciapa lì e porta a cà" : Matteo Salvini esulta su Facebook con in mano il decreto Sicurezza appena firmato dal presidente Sergio Mattarella. "Dicevano che non ce l'avremmo fatta, ma dopo tante polemiche: ciapa lì e porta a cà"...

SALVINI : “OBBLIGO DI CHIUSURA ALLE 21 PER NEGOZI ETNICI”/ Video - pronto il Decreto sicurezza dopo imam espulso : SALVINI: "espulso imam: incitava al terrorismo islamico in Italia". Ultime notizie Viminale, il ministro dell'Interno esulta sui social network: lancia poi il Decreto Sicurezza(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:50:00 GMT)

Aggredì agenti - perderà protezione umanitaria : primi effetti del Decreto sicurezza Salvini : Aveva ferito due agenti, il giovane africano che adesso perderà la protezione umanitaria in base all’applicazione (per la prima volta) sul territorio italiano del decreto sicurezza firmato Salvini. Si chiama Omar Jallow, il richiedente asilo fermato nel pomeriggio di sabato scorso durante un’operazione di contrasto al caporalato nelle campagne del Foggiano portata avanti dalle forze dell’ordine su mandato della Questura locale. Nel corso di tale ...

Sicurezza A24 A25 - Lolli : "Pronto emendamento per correggere Decreto Legge : L'Aquila - Come anticipato ieri in conferenza stampa dal Presidente vicario Giovanni Lolli, per lunedì 15 ottobre saranno convocati tutti i parlamentari abruzzesi, i consiglieri regionali, gli amministratori comunali, gli enti locali e i soggetti beneficiari che hanno sottoscritto le convenzioni per i progetti del Masterplan per contrastare la scelta di utilizzare le risorse del cosiddetto "Patto per l'Abruzzo" per ...